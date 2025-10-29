Sos rete idrica in via Rossa. Perdite e cali di pressione. Marchetti: "Intervenire ora"

Disagi continui e rotture a ripetizione lungo via Guido Rossa. È la situazione con cui da tempo devono convivere i residenti della zona, all’inizio dell’area industriale della città, esasperati da perdite d’acqua, infiltrazioni e problemi di pressione che si ripresentano puntualmente dopo ogni intervento. A raccogliere le loro segnalazioni è il consigliere comunale della Lega, Daniele Marchetti, che denuncia la necessità di una soluzione definitiva.

"Ho avuto la possibilità di incontrare alcuni residenti per ascoltare le loro testimonianze e rendermi conto della situazione – spiega Marchetti – . Non si pretende che i problemi si risolvano con uno schiocco di dita, ma qui si è arrivati a una continua rincorsa dell’emergenza: si aggiusta un metro di conduttura e dopo poco tempo se ne rompe un altro".

Secondo il consigliere comunale di opposizione, la strategia degli interventi puntuali rischia di rivelarsi inefficace e costosa nel lungo periodo. "Probabilmente sarebbe più opportuno programmare un intervento complessivo che metta fine a questo stillicidio – osserva Marchetti – e permetta di ridurre nel tempo anche i costi di manutenzione".

Le criticità non si limitano ai disagi per i cittadini: le perdite d’acqua e le interruzioni dell’erogazione provocano anche danni indiretti, come la presenza di sabbia nei filtri e nelle caldaie, sprechi idrici e accumuli di fango lungo la strada. Problemi che spesso i residenti sono costretti a gestire a proprie spese, con inevitabili disagi economici e ambientali.

Marchetti chiede dunque che l’amministrazione e il gestore del servizio idrico programmino una manutenzione più strutturale e costante. "I cittadini chiedono solo risposte concrete e una manutenzione ordinaria più attenta – conclude l’esponente del Carroccio – perché non si può continuare a tamponare i problemi senza affrontarli alla radice".

Una richiesta che si aggiunge alle molte segnalazioni analoghe giunte da altri quartieri cittadini, dove le condutture datate stanno mostrando sempre più spesso i segni del tempo. Segno che, forse, è arrivato il momento di un piano d’intervento più ampio per garantire una rete idrica efficiente e duratura.