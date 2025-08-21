Sos sosta Ortomercato:: "Situazione vergognosa"

"Credo che da nessuna parte al mondo esista un parcheggio coperto, in centro città, costato un mucchio di soldi e ridotto a questo modo, con teli a proteggere le auto. Tutto appare come un campo nomadi". Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, punta il dito contro la difficile situazione dell’area di sosta a pagamento Ortomercato, in viale Zappi, che in questi giorni Area Blu sta cercando (ancora) di risolvere incaricando una ditta esterna di svolgere servizi di videoispezione e prova di tenuta.

Nella struttura da oltre 200 posti, oggetto lo scorso anno di un vasto intervento di riqualificazione che ha richiesto un investimento pubblico di 700mila euro e un lungo periodo di chiusura del parcheggio al pubblico, da tempo si registrano infatti pesanti problemi di infiltrazioni. E nonostante Area Blu si sia dotata addirittura di un’assicurazione per tutelarsi dai danni alle auto in sosta, i cittadini non si fidano a lasciare la loro vettura in un edificio nel quale, come ricordato da Carapia, nei mesi scorsi si è dovuto intervenire appunto con alcuni teloni per proteggere l’area dalla caduta di un mix di acqua e calcinacci dal piano superiore.

"Qual è l’origine del male? – domanda l’esponente di opposizione –. Bisogna sempre andare alla fonte. Area Blu provvede a scegliere i progettisti, stipula i contratti dei lavori, redige i capitolati degli stessi, sceglie le imprese costruttrici, provvede con tecnici di sua fiducia a collaudare le opere. Di chi è la responsabilità di trovarci da tempo con un simile parcheggio?".

Poi l’attacco al sindaco Panieri. "Ha inaugurato una nuova metodologia per l’amministrazione delle controllate comunali: mettere al vertice persone assolutamente nuove, con esperienze avulse dal settore della società da amministrare – è la lettura di Carapia –. Lo ha fatto con Monti in Formula Imola e ora con la Baldazzi, che da commercialista si dovrà cimentare in una presidenza operativa di una società dove spariscono 200mila euro e non riescono a risolvere un problema di infiltrazioni da un solaio. Sinceri auguri, dottoressa Baldazzi. Siamo purtroppo sicuri che non finirà qui e che da teli e lenzuoli si potrebbe arrivare ai materassi in un batter d’occhio, con queste gestioni e manutenzioni".