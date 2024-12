Sosta al mercato ortofrutticolo . Gli operatori dicono ‘no’ al piano

di Enrico Agnessi

Parte in salita il progetto, annunciato nei giorni scorsi dal Comune, per la realizzazione di 52 nuovi parcheggi a pagamento (1,50 euro l’ora) all’interno del mercato ortofrutticolo nei giorni e negli orari liberi dalle bancarelle. Gli operatori, o almeno alcuni di loro, sono infatti contrari alla novità che entrerà in vigore a gennaio. E per mettere nero su bianco il loro ‘no’, lanciano una raccolta firme alla quale chiedono di aderire anche ai clienti dell’area di viale Rivalta.

"Trovo, come altri miei colleghi, assolutamente disdicevole il fatto che non siamo stati minimamente interpellati in merito, per esprimere un parere – protesta via social un’operatrice del mercato ortofrutticolo –. Siamo contrari perché preoccupati del decoro dell’area pubblica, in quanto tale area mantenuta aperta durante la notte potrebbe essere oggetto di vandalismi e lasciti poco piacevoli dal punto di vista sanitario (visto che questa è un’area pubblica dedita alla vendita di generi alimentari). Inoltre, il mancato rispetto degli orari per lo sgombero delle auto rimaste parcheggiate la notte (dovrebbero essere rimosse) comporterebbe grossi impedimenti per lo scarico delle nostre merci".

E ancora: "Sono dispiaciuta del fatto che l’amministrazione comunale non presti attenzione alle nostre esigenze di attività e alla difesa del nostro lavoro come operatori del settore in controtendenza rispetto alla valorizzazione della vendita diretta dal produttore al consumatore".

Da qui l’invito dell’operatrice a firmare la petizione direttamente al mercato ortofrutticolo nelle giornate di apertura (martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 10.30).

"Il progetto di utilizzare quell’area come parcheggio, nelle fasce orarie in cui non si svolge il mercato, è stato condiviso con le associazioni di categoria – replica l’assessore Pierangelo Raffini –. L’obiettivo è rendere più dinamica e funzionale la zona del centro senza creare difficoltà agli operatori del mercato settimanale. Il mercato continuerà a svolgersi senza interferenze: il Comune garantirà la rimozione delle auto eventualmente rimaste nell’area dopo gli orari notturni di parcheggio e provvederà alla pulizia approfondita degli spazi prima dell’attività commerciale".

Il parcheggio entrerà in funzione a partire da gennaio 2025, vale a dire dopo che l’area avrà ospitato il consueto appuntamento con l’evento ‘Natale zero pare’. E il Comune, al netto di improbabili dietrofront sul progetto, potrà dunque usare le prossime settimane per mettere a punto tutti gli accorgimenti necessari per tutelare gli operatori del mercato e i cittadini. Al momento, è previsto un utilizzo dell’area come parcheggio il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica 24 ore su 24 ore. Martedì, giovedì, sabato (giorni di mercato) il parcheggio sarà invece disponibile da mezzanotte alle 5 e dalle 14.30 alla mezzanotte successiva. Il pagamento scatterà invece dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

"Stiamo lavorando per assicurare che tutto sia gestito al meglio – assicura Raffini –. Ribadiamo la disponibilità a dialogare con le associazioni di categoria per garantire che questa soluzione sia attuata in modo equilibrato e senza creare disagi, tutelando tutti gli interessi in campo".