Sosta delle bici in stazione, installate nuove postazioni

L’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme ha provveduto ad installare le nuove postazioni per parcheggiare le biciclette sotto la pensilina che, dopo l’intervento di ristrutturazione della stazione, era stata montata su via Gramsci all’esterno dell’ingresso da RFI-Rete Ferroviaria Italiana. Il montaggio dei nuovi stalli per fissare le biciclette, e legarle in sicurezza su una superficie di oltre 10 metri di lunghezza, è stato effettuato lo scorso sabato. Contestualmente, sono state smantellate le postazioni vecchie e previsto un nuovo spazio per il parcheggio di scooter e motorini. L’intervento è frutto del percorso di progettazione partecipata che, negli anni scorsi, ha portato alla creazione del Centro di Mobilità di Castel San Pietro Terme per ridisegnare l’area intorno alla stazione. Il Centro di Mobilità di Castel San Pietro Terme, promosso dalla Città Metropolitana di Bologna, è uno dei primi ad essere nati nell’area metropolitana. Il Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile metropolitano, prevede infatti la realizzazione di 30 centri di Mobilità e Castel San Pietro Terme, insieme a Vergato, era stato scelto come comune apripista per avviare la fase sperimentale del progetto. "I primi passi di questo importante percorso di progettazione partecipata – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche per la Sicurezza del Territorio, Giuliano Giordani – erano stati compiuti nel maggio 2021. Insieme ai cittadini abbiamo condiviso, attraverso interviste e laboratori, le nostre idee sul futuro della Città con l’obiettivo più ambizioso di costruire, da un lato, le condizioni per una vera mobilità sostenibile fondata sull’integrazione tra mezzi di trasporto ecologici e, dall’altro, sostenere una riqualificazione urbana il più possibile funzionale e a misura di cittadini e ambiente".