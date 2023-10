Sosta, il Comune tira dritto . Via Aspromonte, c’è l’ordinanza : "Quei posti sono a pagamento"

di EnricoAgnessi

Il Comune tira dritto sulla (contestata) introduzione delle strisce blu in tredici parcheggi di via Aspromonte. Il comandante della Polizia locale, Daniele Brighi, ha infatti firmato l’ordinanza di regolamentazione della sosta a pagamento nel tratto iniziale della strada, nonché l’istituzione di uno spazio riservato al carico e scarico merci.

Il provvedimento prende le mosse dall’atto dirigenziale attraverso il quale, a inizio anno, venivano temporaneamente istituite alcune aree di sosta a pagamento in via Aspromonte. Una decisione adottata per compensare l’arcinota soppressione (pure quella mal digerita da residenti e operatori commerciali della zona) dello stesso numero di stalli di sosta a pagamento sul vicino viale Andrea Costa, interessato nei mesi scorsi da lavori di riqualificazione.

A fine marzo, una delibera di Giunta aveva poi promosso quella ‘sperimentazione’ relativa a entrambi i lati del primo tratto di via Aspromonte (dall’incrocio con via Andrea Costa e fino al civico 14), consentendo la sosta (a pagamento) nel tratto interessato per un tempo massimo di 120 minuti.

Ora che i lavori in quel tratto di viale Andrea Costa sono terminati (a breve partirà il secondo stralcio nella zona più a ridosso della stazione), l’ordinanza della Polizia locale, emanata evidentemente su indicazione del Comune, rende di fatto permanenti le strisce blu nel primo tratto di via Aspromonte. E stabilisce che in quei tredici parcheggi, "non hanno validità i titoli autorizzativi riservati ai residenti del centro storico", in quanto si tratta di una zona "ad alta valenza commerciale", nella quale si può sostare appunto per non più di due ore.

Le forze politiche di opposizione, e in particolare quelle di centrodestra, la prendono malissimo. "Il sindaco Panieri mangia altri spazi bianchi e li sostituisce con nuove aree sosta blu a pagamento – manda a dire Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) –. Oltre al danno politico, la beffa: negli stalli adibiti alla sosta a pagamento, non avranno validità i titoli autorizzativi riservati ai residenti del centro storico".

Per questo motivo, Vacchi si dice "indignato" per quella che definisce "un’ennesima presa i giro nei confronti dei cittadini" frutto di "una scelta ingorda di una Giunta di sinistra capace solo di fare cassa, a scapito del centro storico dove i parcheggi sono ormai tutti blu. Con questa ordinanza – conclude il capogruppo di FdI in Consiglio comunale – il Pd e sindaco Marco Panieri dimostrano il loro dilettantismo e l’arte di improvvisarsi amministratori della cosa pubblica".

Critico anche il leghista Simone Carapia. "Tra la rotazione per favorire il commercio di prossimità e altre amenità varie, usate dalla Giunta Panieri, spariscono definitivamente i parcheggi e i titoli riservati agli abitanti non hanno validità – è la ricostruzione dell’esponente del Carroccio –. Questa è un’ulteriore conferma, ma non ce n’era bisogno, che si vuole esclusivamente fare cassa. E con questi ogni occasione è buona. Mi auguro che tra non molto questi dilettanti allo sbaraglio rancorosi non vadano a caccia di sponsor non solo per la manutenzione delle aree verdi, ma anche per quella dei parcheggi blu a pagamento. Con questi, al peggio non c’è mai fine".