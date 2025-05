Sosta e ingressi, la mappa del Gp di Formula 1 a Imola

Imola, 7 maggio 2025 – Oltre 60 aree di sosta disponibili, più i parcheggi a sbarre a ridosso del centro storico. Gli stalli per le bici nella zona dell’ex Riverside, quelli per le moto vicino alla palestra Cavina e quelli per i disabili all’altezza di piazzale Leonardo Da Vinci. Due itinerari a piedi per chi arriva in stazione (ci saranno treni speciali per Imola, ma non bus navette per l’Autodromo): uno attraversando il cuore della città per arrivare all’ingresso principale di viale Dante; l’altro lungo via della Resistenza fino alla Rivazza.

E poi c’è l’entrata della Tosa, che al pari degli altri due accessi al circuito avrà un proprio botteghino (quello di viale Dante sarà spostato molto prima del ponte) per quanti vorranno comprare il biglietto fisico (a patto di trovarne disponibili) all’ultimo minuto. Infine, il presidio sanitario confermato allo stadio Romeo Galli. È una macchina organizzativa imponente quella che si sta mettendo in moto a ormai poco più di una settimana dal Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio.

Tra presente e futuro

La planimetria diffusa dal Comune fotografa un evento unico nel suo genere, che rischia però di essere l’ultimo per la città per almeno un po’ di tempo. Il non detto è dunque chiaro: se davvero non ci sarà un nuovo appuntamento con il Circus nel 2026, per sperare di ospitare in futuro la gara iridata bisogna (anche) che tutto fili liscio dal punto di vista logistico. Perché mentre sulla trattativa economica il sistema locale non può fare molto di più dei 7 milioni già garantiti ogni anno tra Regione e Con.Ami e di un eventuale reclutamento di sostenitori privati per l’avvenire, sul fattore ambientale ci sono ampi margini per mostrarsi efficienti agli occhi degli organizzatori e dei tifosi.

Fasce di parcheggio

Confermata la suddivisione della città di due fasce per la sosta già sperimentate nel 2024: una a Nord (meno cara in quanto più lontana dall’Autodromo) e l’altra a Sud della ferrovia. In quest’ultima vengono applicati i nuovi prezzi ritoccati lo scorso anno dalla Giunta. E dunque: 10 euro al giorno per le moto; 20 euro per le auto fino a nove posti; 25 euro per i bus fino a 16 posti; 27 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus. Nella zona più lontana dal circuito, restano invece validi i prezzi del 2023 e del recente Wec. Cioè: 7 euro al giorno per le moto; 15 euro per le auto fino a nove posti; 20 euro per i bus fino a 16 posti; 22 euro per camper e roulotte; 60 euro per gli autobus.

Moto, bus e disabili

Parcheggio riservato alle moto in via Boccaccio, di fianco alla palestra Cavina Aperto solo sabato e domenica dalle 7 alle 20 (costo 10 euro al giorno più possibilità di deposito casco e tuta e/o giubbotto con una maggiorazione di 5 euro al pezzo). Parcheggio bus in via Patarini angolo via Lughese (60 euro al giorno). Per i diversamente abili, in possesso di regolare tagliando, sono stati predisposti parcheggi gratuiti in piazzale Leonardo da Vinci; si potrà comunque accedere gratuitamente anche agli altri parcheggi indicati.

Campeggi

Saranno quattro i campeggi temporanei a disposizione del popolo della Formula 1: via Tiro a Segno, Osservanza, Ortignola e via Pediano (informazioni su Visitareimola.it). Attese oltre 200mila presenze nei tre giorni. Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse al sabato (tranne Sesto Imolese e Ponticelli), ma già dal venerdì l’attività sarà sospesa anche in una ventina di istituti vicini al circuito.