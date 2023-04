Sosta, per il Gp cambia tutto Nei parcheggi a sbarre si paga anche la domenica

di Enrico Agnessi

A qualcuno, nel 2022, il colpaccio era riuscito. Automobilisti particolarmente svegli, o che magari conoscevano molto bene le dinamiche locali. Anziché pagare profumatamente per la sosta nelle zone più o meno vicine al circuito, lasciare la macchina ai margini del centro storico, all’interno dei parcheggi a sbarre, e sfruttare la gratuità domenicale di tali aree per l’intera giornata. Ecco, per il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio, non si potrà più fare.

Nell’elenco delle tradizionali zone destinate alla sosta a pagamento (tariffe ritoccate per l’occasione), il Comune quest’anno ha inserito anche gli oltre 800 parcheggi su strada il cui accesso è regolato da sbarre mobili. E dunque, almeno per quanto riguarda la giornata di domenica 21 maggio, lasciare l’auto in queste aree costerà 15 euro. Esclusi dal provvedimento gli abbonati-residenti, che in sostanza non dovranno spostare l’auto la domenica né pagare di più.

Il provvedimento del Municipio prevede, dalle 6 del mattino di venerdì 19 alle 20 di domenica 21 maggio, l’introduzione straordinaria della sosta a pagamento in via Patarini; nell’area verde golenale via Graziadei vicino alla rotonda del Marinaio; nel parcheggio via Graziadei; lungo gli assi stradali via Tiro a Segno e via Quarantini, compreso le aree verdi circostanti; nel parcheggio "il Meleto" via Tiro a Segno.

Dalle 6 di sabato 20 maggio, quando scatterà anche la chiusura delle scuole, la rete della sosta a pagamento si allargherà al parcheggio di via San Benedetto (istituto Alberghetti); all’asse stradale via Kolbe; al parcheggio via Gronchi; agli assi stradali via Tabanelli e via Guicciardini; al parcheggi di fianco al complesso Sante Zennaro via Pirandello; al parcheggio viale d’Agostino fianco Silvio Alvisi.

Infine, seguendo una certa progressività, dalle 5 del mattino di domenica 21 maggio ecco l’inclusione dei parcheggi Ragazzi del ’99; Cavina; Ortomercato; piazza Bianconcini; parte del parcheggio viale Saffi fianco Asbid; parcheggi Aspromonte, Autostazione, Coop Ceramica e piazzale Pertini.

Già note le nuove tariffe delle aree destinate alla sosta a pagamento durante il Gran premio di Formula 1. Quella per le auto (fino a nove posti) salirà quest’anno da 10 a 15 euro, quella per le moto da 7 a 10. La spesa necessaria da affrontare per parcheggiare camper e roulotte passa invece da 16 a 22 euro e quella per gli autobus da 40 a 60 euro. Creata anche una specifica fascia per i mezzi fino a 16 posti (con massa entro le cinque tonnellate) che pagheranno 20 euro.