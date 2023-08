Sostegno agli alluvionati ’fragili’ Pronti 100mila euro per le famiglie

di Mattia Grandi

Arrivano i primi dati relativi all’erogazione del fondo di 140 mila euro stanziato dalla giunta del Nuovo Circondario Imolese nel post alluvione. Un intervento approvato dai sindaci dell’unione poco dopo la metà dello scorso giugno. Una mano tesa per dare una risposta in emergenza ai nuclei familiari con maggiori fragilità socio-economiche temporanee, impossibilitati a fronteggiare in autonomia le prime spese per l’acquisto di beni e servizi in seguito ai danni provocati dall’ondata di maltempo dello scorso maggio. Risorse gestite operativamente dall’Asp Circondario Imolese: "Al momento è stato erogato circa il 20% delle disponibilità del fondo – fa sapere Stefania Dazzani, direttrice dell’azienda servizi alla persona –. Sono più o meno una ventina le richieste ricevute".

Si tratta di un provvedimento aggiuntivo a quelli emanati dal capo dipartimento di Protezione Civile nazionale con i noti contributi da 3 e 5mila euro per i primi danni, funzionali al rientro nelle proprie abitazioni. Un’opportunità in più anche rispetto al contributo di autonoma sistemazione (Cas) per i nuclei evacuati dalle proprie case previsto dalla Regione Emilia-Romagna. Una scelta strategica per supportare i cittadini residenti sul territorio colpiti dall’emergenza in condizioni di difficoltà con ulteriori azioni e attività promosse a livello locale. Una finestra di sostegno destinata sia ai nuclei già colpiti da precedenti fragilità e seguiti da Asp, alle prese con i danneggiamenti da alluvione e frane, ma anche a quelli mai presi in carico in passato e incorsi in una condizione di debolezza temporanea successiva al maltempo. Richieste da formulare agli sportelli del Servizio Sociale territoriale al vaglio degli assistenti sociali per definire percorsi co-costruiti insieme ai beneficiari.

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono i maggiori costi sostenuti per la mobilità, soprattutto in caso di percorsi più lunghi da affrontare per raggiungere il luogo di lavoro o svolgere le attività quotidiane in seguito a chiusure totali o parziali di strade provinciali e comunali, e gli oneri di ripristino degli effetti personali danneggiati o andati perduti. L’obiettivo? Favorire il rientro delle persone nelle dimore danneggiate e la ripresa della quotidianità.

"Queste risorse sono state utilizzate, oltre che per l’erogazione di contributi, anche per coadiuvare l’assegnazione di tre delle auto messe a disposizione dall’Ausl per le persone che hanno dovuto dire addio alle proprie vetture a causa dell’alluvione – continua la Dazzani –. In questo caso, si è provveduto anche a sostenere le spese di riparazione al fine della messa in strada in sicurezza dei mezzi". Un progetto portato avanti, con un bel gioco di squadra, da Ausl, Circondario e Asp a seguito del rinnovo parziale del parco auto del comparto sanitario territoriale.