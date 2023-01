Sostegno ai giovani, progetto con l’Università

di Claudio Bolognesi

Una convenzione con l’Università di Bologna per realizzare un’indagine sul tema delle fragilità e dei nuovi bisogni degli adolescenti e pre-adolescenti castellani. Il comune di Castel San Pietro ha deliberato in Giunta lo stanziamento di oltre 11 mila euro a copertura dei costi di un’indagine sociologica che peserà per 8 mila euro sul bilancio 2022 e per 3.200 euro su quello in corso.

L’amministrazione comunale ha avviato già nel 2021 un percorso di conoscenza delle fragilità generate nel periodo post-pandemia, coinvolgendo l’Asp, l’Asl, gli istituti scolastici ed il terzo settore che fa riferimento all’ambito sociale, avviando anche iniziative ed attività in risposta ad alcuni bisogni emersi nel periodo post-pandemia.

Tra queste, il potenziamento del supporto psicologico già attivato dalle scuole, prevedendo un trasferimento di fondi alle scuole castellane, pubbliche e paritarie, l’avvio dell’attività "Educativa di strada" con continuazione anche nel periodo estivo 2022 e l’apertura di due centri di aggregazione giovanile, uno ad Osteria Grande e uno in via Tosi nel capoluogo, oltre ad aver spianato la strada ad attività sperimentali nei centri estivi comunali della fascia 11-14 anni nell’estate 2022 e ad aver attivato un percorso di orientamento dei giovani studenti delle scuole superiori.

Su sollecitazione del consiglio comunale, ora l’amministrazione comunale darà vita ad una collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, ‘Alma Mater Studiorum’ - Dipartimento di Scienze Dell’Educazione ‘Giovanni Maria Bertin’ che porterà all’avvio di un’indagine sociologica sul tema delle fragilità e dei nuovi bisogni dei giovani adolescenti e preadolescenti (0-18 anni) ma anche delle famiglie nel relativo ruolo genitoriale.

Il costo complessivo dell’indagine è stato quantificato in 11.200 euro, che verranno finanziati dal bilancio comunale 2022-2024 con 8 mila euro che ricadranno sull’anno 2022 e poco più di 3 mila su quello in corso. L’indagine, si legge nella delibera, si concretizzerà attraverso "un’osservazione ‘ad ampio raggio’ dei fenomeni e dei bisogni", e la bozza di convenzione appena ‘passata’ in Giunta ha lo scopo di "predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del progetto".