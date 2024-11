Sostegno al commercio. Fondi a quattro progetti

Oltre quattro milioni di euro per sostenere l’economia urbana dell’Emilia Romagna. È l’esito del primo bando della nuova legge regionale sul commercio. Un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro che la regione sostiene con un co-finanziamento dei 36 progetti complessivamente presentati da Comuni ed Unioni.

Si va dalla dalla riqualificazione di giardini e centri storici alla realizzazione di mercati rionali, eventi enogastronomici e festival. "L’iniziativa, realizzata nell’ambito dell’applicazione della nuova legge regionale per lo sviluppo dell’economia urbana e la qualificazione ed innovazione della rete commerciale e dei servizi, approvata ad ottobre 2023, prevede un investimento complessivo di oltre 4 milioni nel 2024, di cui oltre tre per finanziare 18 progetti di riqualificazione delle aree commerciali e un milione per sostenere altrettante iniziative di promozione commerciale.

Il tutto per un totale di 6 milioni e mezzo di euro. Fra questi ci sono tre progetti selezionati nell’area bolognese che otterranno un contributo regionale complessivo di 400mila euro a fronte di un investimento totale di quasi 900mila euro" si legge nel comunicato della Regione. Il contributo maggiore, 200mila euro a fronte di una spesa prevista di 600mila, se lo è aggiudicato il Comune di Zola con un progetto di riqualificazione sostenibile di una nuova area commerciale tra via Risorgimento e via Mameli, nel cuore del capoluogo, a ridosso del ponte sul Lavino, dove in primavera sono stati demoliti alcuni edifici storici.

Altro progetto finanziato è in Appennino, in località La Cà di Lizzano in Belvedere, dove il Comune prevede di realizzare una sistemazione e riqualificazione dell’area adibita a giardino pubblico in via Mulinetto, dove esiste già un’area destinata a mercato. Qui, a fronte di una spesa prevista di quasi 200mila euro la Regione ne erogherà 155mila. Il terzo progetto finanziato è quello che il Comune di Bologna intende destinare ai mercati rionali, come luoghi di rigenerazione urbana e di socialità. A Palazzo d’Accursio un contributo di 56mila euro a fronte di una spesa totale prevista di 80mila.