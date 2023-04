Sostegno al disagio giovanile Parte un nuovo progetto

Si chiama ‘Gps - Giovani, processi, scelte - Mappe per una comunità educante che si mette alla prova’. È un progetto di cui è capofila la cooperativa sociale ‘Officina immaginata’ di Imola. Un piano scelto tra gli oltre 150 che la fondazione ‘Con i bambini’ (la cui attività è sostenuta tra gli altri anche dalla Fondazione Cassa di risparmio di Imola) ha finanziato con 40mila euro.

"Gps è un progetto di rete che vuole spingere la comunità educante del nostro territorio verso la progettazione condivisa di servizi innovativi di prevenzione rivolti ai minori e ai giovani del nostro territorio in situazione di disagio, di dispersione scolastica e di devianza, nonché di proposte concrete a sostegno dei ragazzi messi alla prova – spiega Daniele Fabbri, presidente della coop sociale Officina immaginata –. Gli obiettivi comuni sono quelli dell’impegno contro le disuguaglianze fra la popolazione giovanile e della tutela delle giovani generazioni". E al termine del progetto, della durata di due anni e mezzo, si arriverà alla redazione del primo ‘Patto educativo di comunità del territorio’, un protocolloconvenzione per la messa in campo di azioni innovative in ciascuno dei due ambiti presi in esame.

"Al momento, la rete comprende l’Aeca-Associazione emiliano romagnola di enti autonomi di formazione professionale, di cui fa parte il Ciofs, l’Asp, l’associazione Santa Maria della Carità (l’ente gestore della Caritas diocesana) il centro sociale Giovannini del quartiere Marconi – aggiunge Fabbri –, però si vuole aprire anche a tutte quelle realtà sensibili alla formazione e al reinserimento educativo dei ragazzi".