Sostegno all’autonomia. Una mano tesa a 17 donne che fuggono dalla violenza

Più di 24mila euro per contrastare la violenza di genere e sostenere l’autonomia abitativa delle donne vittime di maltrattamenti nel circondario. Nel 2024, grazie a 21mila euro di fondi regionali e all’aggiunta di quote comunali, sono stati attivati interventi per 17 donne (15 di loro inserite in nuclei familiari composti da madre e figli) e 37 figli (34 minorenni e 3 maggiorenni). Un’operatività virtuosa che quest’anno punta al bis con il rifinanziamento delle risorse in arrivo dagli uffici di viale Aldo Moro, pari a poco più di 26mila euro, per il reinserimento sociale e lavorativo.

Una mano tesa, alimentata dal lavoro di Asp Circondario Imolese in collaborazione con diverse associazioni del territorio, per lo sviluppo di percorsi di sostegno abitativo con cui accompagnare la fuoriuscita delle donne da contesti di violenza. Molteplici le azioni messe in campo: dal versamento di depositi cauzionali e canoni di locazione per situazioni abitative ponte o nuove sistemazioni in autonomia ai contributi economici per il mantenimento dell’alloggio e sostegno per il trasporto. Ma anche il pagamento di allaccio utenze e il supporto economico per nuovi progetti di vita che, a volte, hanno richiesto l’acquisto di beni di prima necessità. L’obiettivo? Il raggiungimento di una progressiva indipendenza per quelle donne decise a liberarsi dai maltrattamenti. Questi percorsi preliminari di prima presa in carico, realizzati da Asp, hanno visto nel 2024 un impegno finanziario dei comuni del Nuovo Circondario Imolese di oltre 700mila euro. Una cifra significativa che si aggiunge al fondo regionale per il sostegno abitativo e il reinserimento sociale e lavorativo.

"Sono numeri che danno la concreta percezione dell’impegno continuo e coeso che si muove su più piani istituzionali per supportare le donne che, dopo aver vissuto sulla propria pelle l’incubo della violenza, hanno la forza, il coraggio e il desiderio di ripartire e scrivere una nuova pagina di vita – spiega la vicepresidente del Nuovo Circondario Imolese, Beatrice Poli con delega alle Pari Opportunità –. Una comunione d’intenti, peraltro sancita anche da un importante Protocollo d’Intesa, che vede schierate in prima linea tutte le realtà coinvolte sul tema". Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Programmazione SocioSanitaria (Usep) tramite l’indirizzo email usep@nuovocircondarioimolese.it.