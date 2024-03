Sostegno alle imprese del territorio. Convenzione fra Cassa e Sace

Il Gruppo La Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, rafforza il proprio intervento a sostegno dell’economia e di tutte le imprese che investono. Lo fa grazie a una importante e nuova convenzione con Sace, società specializzata nel sostegno alle imprese anche mediante la concessione di garanzie, partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

"Grazie a questa convenzione, La Cassa di Ravenna può ampliare ulteriormente il proprio supporto alle imprese del nostro territorio – sottolineano dal gruppo bancario – che operano sui mercati globali, che investono nella transizione ecologica, nelle infrastrutture, nell’innovazione tecnologica e digitale, nella riduzione del rischio sismico-idrogeologico, nello sviluppo dell’impresa femminile, nella fornitura di produzioni destinate all’estero, temi in cui il Gruppo la Cassa di Ravenna è particolarmente sensibile da sempre".

Due in particolare le garanzie che vengono fornite da Sace sia alle piccole e medie che alle grandi imprese: Green e Futuro.

"In un momento strategico fondamentale per l’economia del nostro territorio, nel pieno di una trasformazione digitale, ambientale e sostenibile, Cassa di Ravenna, con Banca di Imola e Banco di Lucca e del Tirreno, e Sace confermano di essere dalla parte delle aziende più attente, innovative e intraprendenti – concludono dal Gruppo – per cogliere la sfida del futuro nel modo più sicuro e moderno e per garantire alle imprese ed alle famiglie livelli sempre più alti di sviluppo, modernizzazione e benessere".

Nelle scorse settimane, in una lettera agli azionisti, il presidente Antonio Patuelli ha reso noto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di Ravenna, su proposta del direttore generale Nicola Sbrizzi, ha approvato i risultati individuali della Cassa e consolidati del Gruppo bancario relativi all’esercizio 2023.

L’utile netto consolidato del gruppo bancario Cassa è cresciuto a 41,5 milioni di euro (+27,74%), risultato mai raggiunto in precedenza. I primi dati relativi ai coefficienti patrimoniali di vigilanza al 31 dicembre 2023 confermano e rafforzano ulteriormente l’elevata patrimonializzazione del Gruppo: il Cet 1 Ratio della Cassa è del 20,49% e di Gruppo è del 16,04%, più del doppio del 7,85% richiesto dalle Autorità al Gruppo Cassa nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale SREP. Il Total Capital Ratio è cresciuto per la Cassa al 21,83% e per il Gruppo al 17,58%, rispetto al 12,05% richiesto dalle autorità.

Positivo anche il 2023 della Banca di Imola, che ha chiuso l’anno da poco trascorso con un utile netto di 10,2 milioni di euro (+44,9%) e un dividendo di 80 centesimi di euro per azione in contanti. Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Banca di Imola è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell’istituto di credito, presieduto da Giovanni Tamburini, su proposta del direttore generale Sergio Zavatti.