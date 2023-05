Sostenibilità, da Hera 117 milioni Energia pulita per il territorio

Oltre 117 milioni di euro distribuiti, di cui 46,4 ai lavoratori, 14,7 agli azionisti, 8,4 alla pubblica amministrazione e 47,9 milioni ai fornitori locali. È l’impatto di Hera sui territori di Imola e Faenza, secondo quanto emerso dal bilancio di sostenibilità 2022 diffuso ieri dalla multiutilty.

A Imola e Faenza sono in tutto 254mila i cittadini serviti da Hera per uno o più ambiti (energia, acqua, ambiente). Inoltre, nel 2022, i dipendenti delle sedi delle due città sono saliti a 726 grazie a 56 assunzioni di persone residenti.

"Transizione e promozione dell’efficienza energetica continuano a essere al centro delle strategie del Gruppo Hera", sottolineano dalla multiutility, assicurando di procedere "a passo spedito nell’impegno verso fonti di energia sempre più sostenibili". Ne è un esempio, fra gli altri, l’impianto di Sant’Agata Bolognese, che dalla frazione organica dei rifiuti, consente di ottenere ogni anno circa 8 milioni di metri cubi di biometano 100% rinnovabile, destinato al trasporto pubblico e privato e disponibile anche in un distributore a Imola. Risultati virtuosi che il Gruppo Hera entro il 2030 intende quadruplicare, toccando quota 30 milioni di metri cubi all’anno. Nel territorio di Imola e Faenza, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono sei.

Grazie al progetto di Hera FarmacoAmico in collaborazione con associazioni locali, nel 2022 tra Imola e Faenza sono stati ammessi nel ciclo del riuso 8.662 confezioni di farmaci non scaduti, per un valore economico di 130mila euro.

Segue lo stesso approccio la gestione integrata e sostenibile della risorsa idrica. Secondo operatore nazionale nel ciclo idrico integrato, dal prelievo alla potabilizzazione e distribuzione, dai sistemi fognari fino alla depurazione, il Gruppo Hera si prende cura dell’acqua con una gestione circolare. "Oltre a garantire un’acqua del rubinetto di qualità e costantemente controllata, avvalendosi di una base impiantistica d’eccellenza, ne promuove anche il riuso", evidenziano sempre dalla multiutility. C’è di più: un nuovo potabilizzatore nel comune di Mordano e una condotta per collegarlo alla rete di Castel Bolognese sono i capisaldi di un progetto più ampio di potenziamento del sistema idrico, per un territorio di 13 comuni e un investimento di 42 milioni di euro (circa 11 sono finanziati da Hera).

Attenzione e tutela dell’acqua partono, tuttavia, dal buon esempio: nel 2022, la multiutility ha registrato, infatti, una riduzione del 20,5% dei propri consumi interni (circa 315,1 milioni di metri cubi risparmiati dal 2017), con l’obiettivo di arrivare a -25% al 2030.