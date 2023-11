Sostenibilità e nuove regole. Convegno per le imprese

Piccole e medie imprese a lezione di sostenibilità, ieri pomeriggio, nella Sala Bcc. Davanti a un folto e attento pubblico di addetti ai lavori (e non solo) sono stati illustrati gli effetti dell’entrata in vigore della direttiva comunitaria Csrd (Corporate Sustainability Reporting Directive), in base alla quale saranno presto chiamate a redigere un bilancio di sostenibilità e a divulgare informazioni su impatto ambientale, diritti umani e sociali e aspetti di governance non più solo le grandi aziende.

‘Esg: sostenibilità sostenibile. Breve guida per le Pmi’ era il titolo del convegno organizzato dal network Partner 24 Ore e dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna (Odcec), sostenuto da La Bcc ravennate, forlivese e imolese con il patrocinio del Comune di Imola e del Circondario. L’evento era gratuito ma a numero chiuso.

Saluti a Federica Guerrini (capo area Bcc) e a Enrica Piacquaddio (presidente dell’Ordine dei commercialisti di Bologna). C’è stato poi spazio per l’introduzione curata da Maurizia Lanzoni (commercialista, Professional Partner Sole 24 Ore).

Infine, si è svolta la tavola rotonda moderata da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino, alla quale oltre alla già citata Lanzoni hanno preso parte Gianni Maraldi (responsabile ufficio corporate de La Bcc ravennate forlivese imolese); Gian Luca Galletti (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - consigliere delegato allo Sviluppo sostenibile); Gaia Campione Taddei (commercialista e consigliere dell’Odcec di Bologna delegato della commissione di studio ‘Sostenibilità e bilancio sociale’); Giuseppe Torluccio (professore ordinario del dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna); Stefano Manara (presidente del gruppo Rest srl); Manuela Trocchi (senior Hr manager di TeaPak srl).