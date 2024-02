Sostenibilità in pista. In Autodromo l’E-day

Conferenze, dibattiti e soprattutto una grande parata in pista all’insegna della sostenibilità. Domenica 3 marzo, con ingresso gratuito, arriva in Autodromo l’E-day 2024. L’evento, organizzato dal Centro per le comunità solari e patrocinato dal Comune, approda per la prima volta in città dopo essere andato in scena a Medicina (sede dell’associazione) lo scorso anno. E-day nasce per discutere della transizione energetica e il ruolo delle comunità solari e energetiche. Il tutto alla presenza di esponenti rappresentati istituzionali, accademici e leader del settore.

"Una giornata piena di energia solare, innovazione e divertimento – assicurano gli organizzatori –. L’occasione giusta perfetta per discutere di transizione energetica e il ruolo delle comunità energetiche".

Ci sarà l’occasione di partecipare a workshop interattivi, conferenze stimolanti e dimostrazioni emozionanti. Si avrà l’opportunità di incontrare esperti del settore, condividere idee e apprendere come diventare parte attiva nella transizione verso un futuro sostenibile. Un incontro che unisce la ricerca scientifica, la politica e l’innovazione, proiettando l’Italia verso le città solari più inclusive e sostenibili.

Si parte alle 9 e si andrà avanti fino alle 17. Dopo i saluti istituzionali, i primi due focus: quello di Nicola Armaroli (Cnr Bologna) sulla ‘Transizione energetica nell’astronave Terra’, e quella di Leonardo Setti (Università di Bologna) su come ‘Le comunità energetiche ribaltano il paradigma energetico’. Poi la tavola rotonda dal titolo ‘Gli scienziati di Energia per l’Italia incontrano la società civile’.

La giornata culminerà con la parata di auto elettriche e la premiazione della comunità solare vincitrice della Solar Champions League Level4, la prima piattaforma nazionale di autoconsumo collettivo. La sfida online tra le comunità solari di tutta Italia è già ripartita quest’anno, con la misurazione on line di produzione e consumo di energia solare di ogni gruppo di partecipanti. Mira a promuovere l’autoconsumo collettivo e la transizione verso una società a energia pulita.

Il Centro per le comunità solari è un’associazione privata senza scopo di lucro, spin-off dell’Università di Bologna e del Tecnopolo di Rimini, nata nel 2015 con il compito di studiare e sviluppare strumenti utili per accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso un mondo solare, cioè alimentato da energia rinnovabile.

"La nostra mission – spiegano dall’associazione – è alfabetizzare i cittadini educandoli a diventare cittadini solari per cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica, in primis di realizzare le città solari, che si fondano sullo scambio di energia elettrica green. In questo modo, vogliamo costruire un network di cittadini solari che condividendo le proprie produzioni e consumi risparmiano sulle proprie bollette e ricariche dell’auto elettrica, contribuendo contemporaneamente a ridurre le emissioni di CO2. Il Centro vuole diventare un modello di riferimento per tutti coloro che desiderano fare della sostenibilità un loro stile di vita che va dal benessere, all’alimentazione, all’energia rinnovabile, all’efficienza energetica fino alla mobilità".