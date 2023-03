’Sotto il sole’, tecnologia protagonista

Si intitola ‘Sotto il sole’ la quindicesima edizione de ‘Le Case della scienza’, rassegna che mette al centro l’importanza della divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, in programma da domani al 26 marzo. L’evento, realizzato dal Comune, è sostenuto da Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Domani e domenica al museo di San Domenico l’associazione ScienzaE propone un appuntamento per bambini dagli otto anni: ‘Energie per tutti i gusti’. Previsti due turni: alle 15 e alle 16.30. Prenotazioni: [email protected] o 0542 602300.

Sempre domani, la scuola media Orsini presenta ‘Che aria tira’: i ragazzi illustrano la centralina meteo dell’Istituto spiegando funzionalità, dati raccolti e legami con clima, ambiente ed energia solare. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della scuola alle 17. Sempre domani ma alle 21, il centro visite dei Radiotelescopi di Medicina aprirà le proprie porte per una conferenza dal titolo ‘Vado al massimo - il Sole e la sua crescente attività’, a cura di Simona Righini (Associazione astrofili imolesi e Istituto nazionale di astrofisica). Posti limitati, prenotazioni online.