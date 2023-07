Sotto una nuova luce Illuminazione pubblica, maxi-piano di restyling Lavori da metà luglio

Scatta il nuovo piano illuminazione. A partire da domani Hera invierà a casa di tutte le famiglie imolesi, a cominciare da quelle residenti nelle frazioni, un tabloid dal titolo “Imola sotto una nuova luce”, che illustra il nuovo progetto di illuminazione pubblica della città. Un progetto di riqualificazione che riguarda tutta la città, da ciascuna frazione e quartiere al centro urbano. "Nei giorni scorsi abbiamo dato il via libera alla delibera che avvia la rivoluzione dell’illuminazione pubblica in tutta la città: si tratta di un progetto che prevede un investimento complessivo 24,6 milioni di euro, con la sostituzione di tutti i circa 11.000 punti luce di vecchia generazione con nuove luci a led e la riqualificazione delle attuali infrastrutture, che porterà a un risparmio dei consumi di energia del 62%. Così Imola sarà più luminosa, sicura ed efficiente", sintetizza il sindaco Marco Panieri, soddisfatto per l’avvio del progetto.

I lavori cominceranno dalla seconda settimana di luglio proprio dalle frazioni e si protrarranno fino al 2024, quando l’intero progetto sarà completato. A realizzare l’intervento è il raggruppamento di impresa composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune di Imola, per la concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Imola, per la durata di 20 anni. L’affidamento prevede la gestione, manutenzione, ordinaria e straordinaria conservativa, nonché la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti con predisposizione ai servizi smart cities ed eventuali lavori extra canone.

"Con la scelta di dotare il territorio comunale di un’illuminazione pubblica efficiente e nuova, Imola si prepara a compiere una svolta verso nuove tecnologie green e sostenibili. I nuovi impianti saranno più moderni, sicuri e in grado di abbattere i consumi elettrici almeno del 62%, con un conseguente beneficio per le casse comunali e per l’ambiente, che godrà, così, di una importante riduzione delle emissioni di CO2 – aggiunge Panieri –. Il progetto si caratterizza anche per interventi che renderanno Imola più smart grazie all’impiego di tecnologie innovative". Una nuova illuminazione pubblica destinata non solo a rendere ancora più bella e vivibile Imola, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio energetico del 62% e l’installazione di sorgenti luminose di ultima generazione che orientano correttamente la luce, garantendo una considerevole riduzione dell’inquinamento luminoso. Previsti il rifacimento di circa 18 chilometri di linee elettriche e la riqualificazione di 274 quadri elettrici. Si prevede, inoltre, l’implementazione di nuovi punti luce nelle aree verdi e nelle piste ciclabili e un articolato piano di interventi per potenziare l’illuminazione architetturale, finalizzata a valorizzare ancor di più gli edifici storici della città. Gli interventi di riqualificazione consentiranno un risparmio energetico notevole, passando da un consumo di 4.497 MWhanno a 1.705, con un abbattimento delle emissioni di CO2 pari a 724 tonnellate. Il progetto prevede, inoltre l’installazione di 5 telecamere per il controllo accessi (Targa System), 10 telecamere per il monitoraggio del territorio, 5 sensori per il monitoraggio degli allagamenti. Prevista anche 10 nuovi attraversamenti pedonali, 4 panchine smart con defibrillatore, bike counter (conteggio passaggi ciclisti) e colonnine per la riparazione delle biciclette.