Sottopasso ciclopedonale, lavori più ’salati’ di 45mila euro

Aumenta di circa 45mila euro, a causa dei rincari delle materie prime, il costo dei lavori per la costruzione del sottopasso ciclopedonale tra via Bucci (quartiere Marconi) e la zona dell’Ortignola. Il quadro economico sale così a quasi 2,4 milioni, dei quali 1,6 milioni relativi all’appalto.

La realizzazione dell’opera, che i residenti aspettano da anni, è però in ritardo. La conclusione delle operazioni, iniziate oltre un anno fa, era prevista infatti a fine 2022. Secondo la tabella di marcia iniziale, dopo l’installazione del parallelepipedo avvenuta la scorsa estate estate, il cantiere doveva essere concluso entro il successivo mese di ottobre. Ma così non è stato.

E così l’attesa si allunga. Era agosto 2016 quando venne approvato il primo studio di fattibilità dell’intervento. Quasi un anno e mezzo dopo, a dicembre 2017, il via libera al progetto esecutivo lavori di realizzazione del sottopasso in vista dell’acquisizione del contributo da parte della Città metropolitana. Ad aprile 2019 l’ok al piano esecutivo e al relativo finanziamento del primo lotto di lavori riguardanti la bonifica bellica della superficie di intervento e l’acquisizione delle relative aree.

Le cose però non vanno come dovrebbero. E il progetto, tra commissariamento del Comune e pandemia, si ferma per oltre un anno A ottobre 2020, con il cambio di Giunta, viene rimodulato il quadro economico a seguito della ridefinizione degli oneri a carico di Rete ferroviaria italiana, determinata dalla modifica delle modalità di intervento dettate dalla preliminari verifiche belliche.

A giugno 2021, l’approvazione del nuovo progetto esecutivo da 2,3 milioni, che oggi viene come visto viene ritoccato di altri 45mila euro. Nelle scorse settimane, sempre a causa dei rincari nei materiali per l’edilizia, la Giunta era stata costretta ad aumentare i quadri economici anche di vari altri cantieri legati in questo caso ai fondi del Pnrr. A partire dalle scuole (Pelloni Tabanelli da 260mila a 275mila euro, Valsalva da 350mila a 385mila euro, Andrea Costa da 985mila a oltre 1 milione, mensa Pulicari da 666mila a 800mila euro) fino ad arrivare alla messa in sicurezza del Canale dei Molini (da 210mila a 231mila euro), passando per i ponti di viale Dante (da 990mila a oltre 1 milione) e via Pisacane (da 200mila a 220mila euro).