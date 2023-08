Sottopasso ciclopedonale Pontesanto, riparte il cantiere Un progetto da 600mila euro

L’annunciata inaugurazione del sottopasso ciclopedonale tra il quartiere Marconi e la zona dell’Ortignola, fissata a inizio autunno dopo che nei giorni scorsi il Comune ha aperto al transito un’opera alla quale mancano ormai solo gli ultimi ritocchi, sarà seguita dal taglio del nastro di un intervento piuttosto simile. E altrettanto atteso dai residenti. Si tratta del sottopasso ciclopedonale alla fine della Bretella, che collegherà l’inizio della zona industriale all’area di Pontesanto.

In questo caso, il costo complessivo dell’opera nella cosiddetta ‘Terra dei cachi’ è di 600mila euro: oltre 440mila arrivati dal ministero e il resto di fondi comunali. Terminate le indagini archeologiche, nei mesi scorsi sono partiti i lavori. Ci sono stati, come spesso accade per le opere pubbliche, soprattutto di questi tempi, i soliti ritardi. E la fine del cantiere, inizialmente fissata la scorsa primavera, è slittata appunto all’ultima parte del 2023.

"Vogliamo inaugurare a novembre – assicura Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici –. In questi mesi siamo andati un po’ a rilento perché c’erano dei servizi di Hera ed Enel da spostare. Ma ora gli scavi sono ricominciati".

Il taglio del nastro seguirà, come detto, quello relativo al sottopasso ciclopedonale ferroviario N8. Il costo complessivo di quest’ultima opera è oltre 2,3 milioni di cui 1,2 finanziati dal bando ministeriale sulle periferie e i restanti 1,1 dal Comune. Iniziati a settembre 2021, i lavori sono sostanzialmente terminati nei giorni scorsi. Anche in questo caso, con qualche ritardo sulla tabella di marcia, visto che il loro completamento era in programma in un primo momento ad aprile.

"Stiamo aspettando l’arrivo dell’illuminazione pubblica e la sistemazione del giardino – conclude l’assessore Raffini parlando in questo caso del sottopasso Marconi-Ortignola –. A ottobre, se non ci saranno altri ritardi, verrà fatta l’inaugurazione".