Sottopasso, lavori al rush finale

Il progetto ‘Bike to work’ prevede, tra le altre cose, investimenti sulla rete ciclabile cittadina. Sei, in particolare, i cantieri nella lista del Comune.

Il primo riguarda l’attesa realizzazione di sottopasso ciclopedonale ferroviario N8. Il costo complessivo dell’opera è oltre 2,3 milioni di cui 1,2 finanziati dal bando ministeriale sulle periferie e i restanti 1,1 dal Comune. I lavori sono iniziati a settembre 2021, il loro completamento è previsto a fine aprile.

Molto attesa anche la costruzione del sottopasso ciclopedonale dell’asse attrezzato e pista ciclopedonale in via di Vittorio (zona Pontesanto). In questo caso, il costo complessivo dell’opera è di 600mila euro: oltre 440mila arrivati dal ministero e il resto di fondi comunali. Terminate le indagini archeologiche, nel giro di un paio di mesi è prevista la partenza dei lavori. La fine del cantiere è attesa entro dicembre. Attorno al 20 aprile è previsto anche il via libera alla realizzazione (da completarsi a febbraio 2024) di un tratto pista ciclopedonale in sede propria lungo la via I° Maggio. Un investimento da oltre 550mila euro in cui buona parte possibile grazie ai fondi regionali. Completano il quadro i lavori (ultimati) della Ciclovia del Santerno, quelli di collegamento delle frazioni e le manutenzioni in viale D’Agostino, oggetto nel recente passato di una profonda riqualificazione.