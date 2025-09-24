Sottopasso Ortignola . Nuovi colori con Restart

Il grigio lascia spazio all’arcobaleno. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre il nuovo sottopasso Marconi-Ortignola diventerà un laboratorio creativo in cui 23 artisti italiani dipingeranno insieme la visione di una città più colorata, accogliente e connessa. È questa la sfida della dodicesima edizione di RestArt Festival, che quest’anno porta il titolo evocativo di ‘MultiCroma’.

RestArt nasce, come ormai noto, con l’idea di rigenerare i cosiddetti ‘non-luoghi’ della città: spazi anonimi, funzionali e spesso dimenticati, che attraverso l’arte urbana vengono restituiti ai cittadini come luoghi di incontro e riflessione. Dopo anni di interventi su ponti, sottopassi e muri industriali, il festival sceglie di tornare nel quartiere Marconi, dove oltre otto anni fa si svolse la quarta edizione.

"Quest’anno la nostra paletta si ispira direttamente all’arcobaleno, ai suoi significati di spensieratezza e di pace: un messaggio necessario in un momento storico segnato da troppi conflitti e divisioni – spiega Cesare Bettini, direttore artistico del Festival –. I dodici colori della bandiera della pace, che corrispondono alle dodici tonalità dello spettro cromatico, rappresentano anche le dodici edizioni della storia di RestArt. All’insegna della diversità, del colore e della pace 23 artisti italiani sono stati chiamati ad intervenire sul nuovo sottopassaggio che collega Ortignola al quartiere Marconi, interpretando questo tema del colore. Il sottopassaggio, che nasce come spazio grigio e funzionale, grazie all’azione artistica di MultiCroma diventerà una galleria di incontro e di bellezza condivisa".

Un festival che continua a essere giovane, non solo nello spirito ma anche nelle energie che lo animano.

"Per la nostra associazione è un piacere ripresentarsi con una nuova edizione di RestArt – racconta Gianmarco Pezzoli, presidente dell’associazione Noi Giovani, organizzatrice dell’evento –. Ma la cosa che fa più piacere in assoluto è il rinnovato coinvolgimento di un nuovo gruppo di ragazzi giovanissimi che hanno preso in mano le redini del festival e lo stanno organizzando con grande professionalità e cura dei dettagli".

Ma RestArt non è solo pittura. Il programma prevede momenti di spettacolo e convivialità: show dal vivo e musica accompagneranno le serate dalle 18 fino a notte fonda (domenica fino alle 23) e saranno presenti stand gastronomici pronti a trasformare il sottopasso in una vera piazza urbana. L’ingresso è gratuito.