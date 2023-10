Sottopasso Pontesanto . L’impegno della giunta per stringere i tempi : "Pronto a fine anno"

Il cantiere per la costruzione dell’atteso sottopasso ciclopedonale di Pontesanto, caratterizzato fin qui da forti ritardi, prova lo sprint finale. "L’operazione è stata più lunga del previsto – ammette l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. La ditta incaricata sta finendo la ciclabile. E mi ha assicurato che entro dicembre saranno finiti anche i lavori del sottopasso".

Le operazioni, che in realtà si sarebbero dovute concludere già la scorsa primavera, sono entrate nel vivo solo in estate. Due gli interventi previsti. Il primo, di complessivi 526 metri (oggetto di finanziamento di oltre 440mila da parte del ministero dell’Ambiente), riguarda la realizzazione della rampa Ovest di accesso al sottopasso esistente sotto la Bretella (89 metri) e della pista ciclabile tra le vie Ca’ di Guzzo e Ortignola (437 metri). Il secondo (quasi 200mila euro a carico del Comune compresa l’acquisizione dei terreni privati) prevede invece la realizzazione della rampa Est dal sottopasso esistente a via Ca’ di Guzzo.

Il tutto mentre, a poca distanza, Hera sta curando sempre in questo periodo l’allestimento del nuovo parco nell’area verde nella ‘terra dei cachi’, così come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata nel 2007 con il Comune per la realizzazione della centrale di cogenerazione da parte della multiservizi. Si tratta di un’area di 10mila metri quadrati per la cui realizzazione Hera investirà 200mila euro installando tra l’altro giochi per bambini, panchine, spazi verdi alberati, una fontanella e cestini porta-rifiuti.

Percorrendo idealmente la Bretella verso Sud per tutta la sua lunghezza, ci si trova infine di fronte a un altro grande cantiere che continua a procedere a scartamento ridotto. Si tratta di quello, in via Salvo D’Acquisto, per la costruzione della rotatoria necessaria al futuro ampliamento dell’asse attrezzato in direzione Montanara. In questo caso, dopo un primo lungo stop dovuto al decesso dell’ingegnere Francesco Losacco, incaricato della progettazione e della direzione dei lavori nonostante all’epoca dell’affidamento fosse già ultranovantenne, ne è seguito un altro nei mesi scorsi. Un’interruzione che ha vanificato l’obiettivo di completare le operazioni entro metà 2023.

"C’è stato un aggiornamento dei lavori dovuto al noto aumento delle materie prime – riferisce Raffini –. Abbiamo dovuto sistemare la parte amministrativa, perché il Governo ha aumentato la percentuale di copertura. Così, siccome la ditta incaricata di portare avanti i lavori aveva altri cantieri, si è concentrata su quelli. Tra fine ottobre e inizio novembre, però, le operazioni ripartiranno. E andranno avanti con alacrità".

Sarebbe infatti paradossale, dopo anni di chiacchiere, farsi trovare impreparati proprio ora che il dialogo con Autostrade per il completamento della Bretella (legato come noto alla realizzazione della quarta corsia della A14) pare si sia riacceso. "Entro fine mese ci sarà la firma della convenzione – assicura l’assessore –. E a quel punto avremo la possibilità di progettare l’ultima parte dell’asse attrezzato. Come già annunciato dal sindaco, nelle prossime settimane organizzeremo un incontro pubblico per condividere con i residenti le varie soluzioni possibili".