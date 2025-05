Souvenir non a norma. La Finanza sequestra oltre settemila articoli

Dalle bandiere alle calamite, passando per le stampe grafiche, la bigiotteria varia e perfino i biglietti di ingresso non validi. È lunga la lista dei prodotti, circa 7mila in tutto, sequestrati in quanto ritenuti fuorilegge dalla Guardia di finanza durante il lungo weekend del Gran Premio di Formula 1. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato la sicurezza dei prodotti, attraverso l’ispezione di stand e bancarelle di diversi commercianti, provenienti tra l’altro da mezza Europa. Le Fiamme gialle hanno quindi sequestrato circa 7mila articoli legati al Gran Premio, risultati sprovvisti dei contenuti minimi d’informazione e di tutte le indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive. È così scattato il sequestro della merce che avrebbe generato un illecito profitto di 15mila euro. I finanzieri hanno inoltre scoperto la vendita non autorizzata su aree pubbliche di 673 stampe grafiche per un valore di circa 7mila euro. Oltre ai souvenir, sono stati trovati e sequestrati diversi biglietti di ingresso all’Autodromo non validi. I venditori sono stati segnalati alla Camera di Commercio, rischiano multe da 516 a 25mila euro.