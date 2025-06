Spaccata al bar, via il fondocassa. Fermato da un agente fuori servizio: era il secondo colpo in pochi giorni

Imola, 18 giugno 2025 – “Ci sentiamo quasi fortunati”. Nonostante tutto: “Perché il locale era chiuso al momento della spaccata, perché all’interno non c’era nessuno di noi”. Romina guarda il vetro infranto della finestra del MonnaLisa caffè come se fosse sollevata.

Nel bar di via Galeati qualche sera fa si è consumato un furto, avvenuto in pochi istanti. Un uomo incappucciato, dopo aver sfondato – probabilmente con un martelletto, procurandosi anche vistosi tagli – la parte alta della vetrina del MonnaLisa, “sì è introdotto nel locale, puntando direttamente al fondocassa”, racconta la titolare. L’uomo poi è uscito rapidamente con il bottino, scappando in direzione della stazione sotto gli occhi del vicinato. Agli uffici della polizia sono arrivate segnalazioni dai residenti, allertati dal tonfo intorno alle 11 di sera, e dall’allarme del bar. La volante, nella notte, si è messa subito sulle tracce del ladro incappucciato.

A intercettarlo in stazione è stato però un poliziotto fuori servizio, in attesa di un treno che poco dopo lo avrebbe portato a Bologna. Ad attirare la sua attenzione, l’arrivo di un uomo nei pressi dei binari che, appoggiata una bicicletta al muro, ha cominciato a contare dei soldi con le mani insanguinate. Un gesto troppo evidente per non approfondire: così, dato l’allarme ai colleghi delle volanti, la polizia è riuscita a intercettare il fuggitivo e a farlo medicare dal 118.

L’uomo è stato identificato come un 32enne marocchino senza fissa dimora. Dopo le opportune verifiche, in tasca sono stati trovati il cellulare rubato al MonnaLisa oltre a più di trecento euro: l’equivalente del fondocassa sparito. La refurtiva è stata restituita ai titolari, che hanno così commentato: “Siamo grati alle forze dell’ordine, l’intervento è stato tempestivo, e con noi hanno dimostrato grande umanità”.

L’uomo sempre in tasca aveva un martelletto frangivetro (come quelli che si trovano sugli autobus) e uno sfollagente. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati. Inoltre, incrociando le immagini delle telecamere con quelle di un furto analogo avvenuto qualche giorno prima nel negozio ’Cb Weed’ di via Andrea Costa (anche in quel caso era stata distrutta una vetrina e rubate centinaia di euro), gli uomini del commissariato ritengono possa essere sempre opera sua. Il 32enne marocchino è stato denunciato per furto aggravato e porto ingiustificato di attrezzi da scasso. Inoltre è stato denunciato all’ufficio immigrazione perché il suo permesso di soggiorno era scaduto nel 2023.