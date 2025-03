Spaccia coca in ufficio. Arrestato un 34enne

Aveva ottenuto dal giudice il permesso di uscire dal carcere per recarsi al lavoro, ma, anziché svolgere la mansione che gli era stata indicata – l’addetto alle pulizie – dedicava buona parte del tempo che aveva a disposizione allo spaccio di droga, cocaina per la precisione.A scoprire la ’seconda attività’ del giovane, un 34enne di origini albanesi, sono stati gli agenti del commissariato di Imola che lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 34enne, infatti, da quando, lo scorso 27 novembre, aveva ottenuto la semilibertà, era tenuto ’sotto la lente’ dalla polizia con il preciso compito di verificare che rispettasse le disposizioni del giudice e svolgesse al meglio la sua attività lavorativa.E se, in un primo momento, sembrava che lo cose stessero andando per il meglio con il giovane che, per il pranzo, si recava quotidianamente a casa della fidanzata, sempre a Imola, e , alla sera, ultimate le ore di lavoro, tornava regolarmente al carcere della Dozza, a un certo punto gli agenti del commissariato hanno iniziato a nutrire qualche sospetto.

Gli uffici, in pieno centro, che il giovane avrebbe dovuto pulire con attenzione hanno infatti iniziato a mostrare un evidente stato di trascuratezza, convincendo la polizia che il 34enne, invece che svolgere il lavoro che gli era stato assegnato, stesse facendo dell’altro.E così è scattata un’attenta perquisizione all’interno degli uffici che ha portato gli agenti del commissariato a trovare un involucro trasparente contenente circa 30 grammi di cocaina nascosto all’interno di un rotolo di carta.

La droga è stata immediatamente sequestrata dalla polizia che, a questo punto, ha deciso di procedere con un’ulteriore perquisizione a casa della fidanzata del giovane.Controlli che hanno portato gli agenti a scovare uno zaino che, al suo interno, aveva 460 euro in banconote false in diversi tagli, immediatamente poste sotto sequestro anche in questo caso.

Il giovane è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, dopo la convalida della magistratura, l’ufficio di sorveglianza ha deciso di procedere con un’immediata sospensione della semilibertà. Il commissariato proseguirà le indagini anche nelle prossime settimane per verificare che non siano altre persone coinvolte nel ’giro di droga’.