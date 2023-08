Spaccia cocaina dal balcone Blitz dei carabinieri in centro, albanese finisce in manette

Nonostante indossasse il braccialetto elettronico, aveva mantenuto le abitudini di prima: spacciare droga. E lo faceva senza problemi da casa: era sufficiente affacciarsi al balcone, prendere accordi con chi cercava stupefacenti e gettare la merce in strada. Ma l’ultima volta non gli è andata bene. I carabinieri erano infatti appostati sotto casa e non appena le dosi sono state buttate al cliente, sono intervenuti. Morale: l’albanese di 30 anni che era ai domiciliari per reati inerenti la droga è stato arrestato e portato a Bologna, dove è stato giudicato con rito direttissimo.

I fatti si sono svolti in pieno centro città. Lo straniero, pregiudicato, veniva tenuto d’occhio dalle forze di polizia. In diverse occasioni, il suo braccialetto elettronico aveva fatto scattare il cosiddetto allarme alla centrale dei carabinieri, come se l’albanese si fosse allontanato da casa. Verifiche immediate: lo straniero risultava sempre in casa. E allora perché il braccialetto ‘suonava’?

I carabinieri hanno allora messo in atto un ‘agguato’. Si sono nascosti nei pressi dell’abitazione, monitorando il comportamento del braccialetto attraverso il suo collegamento digitale. Il braccialetto ha suonato: l’albanese era sul balcone di casa, e stava prendendo accordi con un cliente. Poi ha gettato due dosi di ‘roba’ all’acquirente e a questo punto sono saltati fuori i militari, che hanno recuperato la droga (due grammi di cocaina, un grammo per dose), sorpreso l’albanese mentre era ancora affacciato al balcone e identificato il compratore (poi segnalato alla prefettura come assuntore di droga).

Le manette sono così scattate di nuovo ai polsi del trentenne, trasferito in tribunale a Bologna. Qui il giudice ha confermato gli aresti domiciliari.