Spaccia droga dalla finestra a Imola, pusher finisce in carcere

Imola, 11 settembre 2023 – Colto in flagrante, mentre spacciava allungando le dosi ai clienti dalla finestra. Il 33enne albanese era fino ai domiciliari, ma nei giorni scorsi i carabinieri lo hanno portato in carcere, dopo un aggravamento della misura cautelare della Corte di Assise d’Appello di Bologna, su richiesta della Procura.

Il nuovo provvedimento cautelare è stato necessario per fermare il 33enne, incapace di rispettare le regole, come accertato dai Carabinieri della Sezione Operativa di Imola che nel pomeriggio dell’8 agosto, lo avevano arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, avendolo visto mentre cedeva, dalla finestra di casa, due dosi di cocaina a un ciclista che si era avvicinato all’abitazione ed era rimasto per strada ad attendere il prodotto dall’alto che afferrava al volo.

Come riportato nell’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria “…ad oggi la custodia cautelare in carcere è l’unica misura congrua da irrogare in quanto gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo a distanza non si sono rivelati idonei ad inibire la capacità di delinquere dell’imputato che, al contrario, ha continuato a commettere reati, dimostrando un totale disprezzo per le prescrizioni impostegli. Raggiunto a casa dai Carabinieri, il 33enne albanese è stato portato in carcere.