Spaccia droga in monopattino. Arrestato pusher 23enne . Hashish anche al centro sociale

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Casalfiumanese per spaccio di stupefacenti. Un’attività di ’vendita al dettaglio’ avvenuta tra la sua abitazione e un centro sociale imolese.

La misura cautelare è stata emessa giovedì scorso, dopo un’attenta indagine avvenuta nei riguardi del giovane. Quest’ultimo, infatti, vendeva sostanze stupefacenti, come hashish e tipologie simili, a svariati acquirenti.

Il ragazzo aveva creato intorno a sè una cerchia vera e propria di commercio, il cui ’mercato’ principale è risultato avvenire in due zone, ossia nei pressi della sua abitazione e all’interno di un centro sociale imolese, luogo che lo spacciatore raggiungeva con il monopattino e di cui era frequentatore abituale.

I luoghi di spaccio, però, frequentati da famiglie e bambini, hanno destato allarme tra i cittadini, che hanno notato qualche ’strano movimento’ attorno al giovane e alle sue compagnie. Perciò, molti residenti, insospettiti dall’atteggiamento del 23enne e volendo preservare l’incolumità dei più piccoli e della zona, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri per chiedere aiuto e per, possibilmente, fermare il traffico di droga nella zona. Il presunto responsabile, italiano e residente nel circondario imolese, è stato quindi sottoposto ad indagine, per poi essere arrestato giovedì scorso.

Successivamente, è stato trasferito in un istituto penale dove, a partire da venerdì scorso, è stata applicata l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere.

Francesca Pradelli