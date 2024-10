Spaccia ‘fumo’ in centro. Ragazzo arrestato e obbligato a traslocare

Prima l’arresto, poi il processo e il divieto di dimora. Così il presunto responsabile fa le valigie e va a vivere altrove. I carabinieri della Tenenza di Medicina, al comando del tenente Luca Filopei, hanno arrestato un 19enne del luogo per spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito, il 10 ottobre scorso, poco dopo le 16, in via Marconi, durante i servizi antidroga che i carabinieri stavano effettuando per le vie del centro. I militari hanno sorpreso il 19enne, in flagranza di reato, mentre stava cedendo un involucro a un giovane, neomaggiorenne, che gli si era avvicinato. Dopo aver accompagnato i due soggetti in caserma, i carabinieri li hanno perquisiti. All’interno dell’involucro comprato dall’acquirente, i militari hanno trovato 6,15 grammi di hashish. Durante la perquisizione personale il 19enne è stato trovato in possesso di 293 euro in contanti. I carabinieri hanno proceduto anche alla perquisizione domiciliare del 19enne, eseguita in un secondo momento nella sua abitazione.

Questa indagine più approfondita ha consentito di trovare altri 27,33 grammi della medesima sostanza stupefacente, unitamente a una bilancia di precisione. Su disposizione del pm di turno il giovane, arrestato dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e il 19enne è stato rimesso in libertà e sottoposto al divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, una misura cautelare che lo ha costretto ad andare a vivere altrove.

A spiegare l’insolita applicazione del divieto di dimora nei confronti di un soggetto originario del territorio metropolitano ci sono le motivazioni del giudice: "La misura è proporzionata e idonea alla personalità dell’imputato (soggetto ormai ventenne con un curriculum criminale variegato e di spessore per reati commessi tutti sul territorio bolognese) nonché alla previsione di pena traibile dal titolo del reato contestato con specifico riferimento alla quantità e qualità della droga sequestratagli, nonché alle peculiari e concrete modalità dei fatti. La misura è idonea a sradicare il prevenuto dal suo abituale campo di operatività e quindi a fungere da deterrente dal commettere ulteriori reati".

z.p.