Spacciano in bici, due adolescenti denunciati dalla polizia

Polizia in prima linea nella lotta alla droga. L’ennesima conferma dell’impegno degli uomini del Commissariato è arrivata nei giorni scorsi con la denuncia di due minorenni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si tratta di 17enne residente a Castel San Pietro e di un 15enne che invece abita Imola, entrambi di nazionalità italiana.

I due ragazzi, assieme a un altro amico risultato estraneo ai fatti, sono stati fermati in via De Amicis per un controllo da una pattuglia, mentre si trovavano in sella alle loro bici. L’atteggiamento di entrambi i giovani, in evidente stato di agitazione, ha immediatamente insospettito gli agenti che hanno deciso di procedere con un’accurata perquisizione. Nel marsupio del 17enne gli uomini del commissariato hanno trovato un bilancino di precisione, oltre ad alcune bustine trasparenti e a poco meno di un grammo di hashish. Dalla borsa del 15enne, invece, sono ’spuntati’ altri 51 grammi di hashish a cui ne vanno aggiunti altri 2.5, nascosti in un calzino. Pattugliamenti anti-droga rafforzati ulteriormente nel weekend.

m. s.