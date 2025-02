Spaccio di cocaina a Imola, in 4 a rischio processo. E l’ombra dei clan fa paura

Imola, 6 febbraio 2025 – Una fitta rete di spaccio, in grado di immettere sul mercato ingenti quantitativi di droga, che aveva uno dei suoi snodi principali a Imola; ma i cui capi, a loro agio tanto con il traffico internazionale di stupefacenti quanto con il mercato di armi illegali, risultano originari di Campania e Calabria e operativi in ambienti vicini alla criminalità organizzata.

È quella su cui conta di aver messo le mani la Direzione distrettuale antimafia della Procura di Bologna, che nei giorni scorsi ha chiuso le indagini nei confronti di 26 persone, di cui quattro di Imola. E che ora, visto che tale passaggio prelude di solito all’istanza di rinvio a giudizio, attraverso il pubblico ministero Roberto Ceroni si prepara a chiederne il processo.

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2020 e il 2023. Si tratta di numerosi episodi di spaccio, più di una ventina dei quali avvenuti in città, e di uno relativo invece al possesso illegale di armi da fuoco nella cantina di un appartamento di Bologna.

Per quanto riguarda la droga, si parla di marijuana (fino a 150 chili acquistati in blocco per poi essere venduti al dettaglio), hashish ma soprattutto cocaina. In una circostanza, in particolare, 50 chili di polvere bianca erano stati trasportati in auto dalla Spagna in Italia. I quattro imolesi, uno dei quali assistito dall’avvocato Giovanna Cappello, erano però al punto più basso di un’ideale piramide al cui vertice si trovavano personaggi già piuttosto noti alle aule giudiziarie. In città, lo spaccio passava dalle mani di un insospettabile, pizzicato dopo aver acquistato in due diverse occasioni un centinaio di grammi di cocaina per volta. Cocaina che poi è stata ceduta ad altri due imolesi, ai quali sono stati sequestrati alcune decine di grammi di polvere bianca. C’è poi un terzo indagato, domiciliato sempre in città. Si tratta di un ragazzo sorpreso a spacciare un etto di marijuana e un grammo di cocaina (quest’ultima al prezzo di 200 euro). Il giovane è stato anche trovato in possesso di 400 grammi di hashish pure quelli destinati, secondo quanto ricostruito dalla Procura, a essere venduti.

Ma nelle indagini portate davanti dalla Direzione distrettuale antimafia il nome di Imola ricorre anche per un’altra circostanza piuttosto inquietante. E cioè l’intestazione fittizia di una società, operativa appunto in città, a una donna. E questo nonostante la Srl in questione risultasse riconducibile ad altre due persone. Il motivo del raggiro? Eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione anti-mafia alle quali doveva sottostare una di loro.

Poi c’è la questione armi. In questo caso, i due indagati, un campano e un calabrese, detenevano illegalmente alcune armi da fuoco e relative munizioni nascoste all’interno di una cantina di un’abitazione di Bologna. In particolare: una carabina Smith & Wesson MP15 e una pistola Glock 19 calibro 9x21, rubate entrambe nel Ferrarese nell’estate del 2020; una Beretta 70; diversi caricatori e munizioni varie. Nella stessa cantina gli inquirenti hanno rinvenuto persino un fucile d’assalto Kalasnikov ak 47, un’arma da guerra pronta per essere utilizzata o a finire sul mercato clandestino.

A completare il quadro criminale, già di per sé piuttosto articolato e con numerosi capi di imputazione, anche un caso di estorsione avvenuto in provincia e relativo al pagamento di oltre 13mila euro per una fornitura di cocaina. Infine, c’è anche il caso di uno degli indagati che, detenuto in un carcere del Nord Italia, usava un telefonino per mantenere i contatti per seguire gli affari anche a distanza.