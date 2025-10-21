Spaccio di coca e hashish. Polizia arresta un 25enne

Avanti e indietro, a tutta velocità, per le vie della città con il suo monopattino. Tempo di arrivare in un luogo ed ecco subito un altro spostamento. Poi, la tappa a casa di un amico, in centro, dove aveva il domicilio. Movimenti sospetti che sono finiti nel mirino della Polizia. E gli agenti, in ottica di contrasto e lotta allo spaccio, non si sono sbagliati. Il 25enne albanese in monopattino infatti aveva una proficua attività di spaccio. Così, hanno deciso di iniziare a seguirla. Un modus operandi veloce e sospetto che è stato interrotto giovedì, al’altezza di piazza Mirri. E il giovane albanese, classe 2000, è finito in manette per spaccio.

Quando è stato fermato aveva 1.680 euro in contanti. Banconote di ogni tipo, dai 5 ai 100 euro. Ma, in quel momento, nessuna traccia della droga. Così la Polizia ha deciso di proseguire la perquisizione a casa. Il 25enne incensurato infatti, di cittadinanza albanese, viveva in Italia solo per tre mesi, a rotazione. Come se fosse un turista, tanto che non lavorava. Ma con domicilio, da poco tempo, a casa di un coetaneo e connazionale. Così, la perquisizione della Polizia si è spostata nell’abitazione, sempre in centro. Qui, in presenza del suo amico, gli agenti hanno ritrovato, nel disimpegno sopra la lavatrice, un sacchetto di cocaina con 20 grammi. Poi, in due pacchetti di sigarette, ecco delle piccole dosi, divise, di hashish e cocaina.

Poi, in un altro involucro, 80 grammi di hashish. Il tutto con materiale utile al confezionamento e un bilancino di precisione. Nello stesso disimpegno, inoltre, in un astuccio ecco 350 euro. Nella prosecuzione della perquisizione in casa i poliziotti del commissariato di Imola hanno ritrovato, a ridosso del’ingresso, altri tre involucri di piccole dosi di cocaina e hashish, nascosti nelle canaline del quadro elettrico.

A quel punto, sequestrati gli oltre duemila euro e gli oltre 100 grammi di droga, la Polizia ha arrestato il 25enne, con l’accusa di spaccio. In tribunale a Bologna è arrivata la convalida, dopo la richiesta del pubblico ministero, con il giudice delle indagini preliminari che ha deciso di sottoporlo a misura cautelare. Per lui obbligo di dimora a Imola, nel’abitazione del connazionale dove ha il domicilio, e obbligo di firma per due volte al giorno.