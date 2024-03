Spaccio, pizzaiolo di nuovo nei guai. Droga negli involucri degli snack

Dopo poche settimane ci è ricascato. Lunedì sono, infatti, scattate di nuovo le manette per pizzaiolo 52enne residente a Imola era stato arrestato a metà febbraio per spaccio (che, va precisato, non avveniva sul luogo di lavoro). Secondo quanto ricostruito dalla polizia l’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, con il divieto di uscire fra le 20 e le 8 di mattina, non aveva smesso di vendere droga ed erano stati notati movimenti sospetti nella strada dove abita. Il commissariato – che riteneva in base agli elementi in suo possesso che l’uono non avesse interrotto la sua ‘attività’ – ha elevato l’attenzione sull’uomo, osservandone i movimenti.

Poi lunedì i poliziotti hanno deciso di bloccare il 52enne che era appena rientrato da un ‘giro’ all’esterno. Addosso non è stato trovato nulla, ma poi si è passati alla perquisizione domiciliare.

E nella cantina, di cui il 52enne aveva la chiave, gli agenti hanno scoperto dentro un sacchetto un involucro circa 80 grammi di cocaina e otto panetti da circa 90 grammi di hashish l’uno, accuratamente impacchettati in cartine con i loghi di noti snack.

Gli agenti del commissariato hanno poi rovato anche un bilancino di precisione con tracce di droga. Tutto sequestrato dalla polizia, che ha arrestato il 52enne per detenzione ai fini di spaccio.

Nel caso precedente che aveva portato al primo aresto, erano stati trovati nella sua casa un etto di cocaina pura, un altro bilancino e anche un elenco di nomi e numeri che si ritiene fosse una sorta di inventario.

L’uomo è stato così condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

Questa è solo l’ultima di una serie di operazioni condotte dalla polizia contro lo spaccio di droga. A fine gennaio erano finiti nei guai due fratelli, un 55enne, arrestato, e una 41enne, indagata, ritenuti in base a quanto emerso dalle indagini al centro di un ’giro’ che comprendeva non solo Imola ma anche i territori limitrofi. La polizia in quell’occasione aveva sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina, diviso in vari involucri di cellophane, nella disponibilità dell’uomo e complessivamente diecimila euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio.