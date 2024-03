Sparite 168 imprese in dodici mesi. In calo anche industria e servizi

Non ci sono solo le arci-note difficoltà dei negozi a spiccare nell’ultimo report della Camera di Commercio. I dati fotografano un quadro in affanno anche se si allarga lo sguardo a tutte le imprese.

I dieci comuni del territorio contano (numeri aggiornati a fine 2023) 11.414 imprese registrate, di cui 10.426 attive. Le nuove iscrizioni, nel corso dell’anno da poco trascorso, sono state però solo 630, mentre le cessazioni di attività 798 (di cui 253 d’ufficio). Il saldo è dunque negativo, con 168 imprese perse per strada in dodici mesi. Va detto che parliamo, in molti casi, di imprese individuali: sono 6mila circa nel circondario, con 457 iscrizioni e 626 cessazioni di attività nel 2023 (saldo -169).

Venendo ai singoli territori, segni meno si registrano in quasi tutti i comuni a parte Mordano (+4) e Fontanelice (+1). A Imola il saldo alla fine dello scorso anno è invece pari a -53. Seguono Castel San Pietro (-37) e Medicina (-33). Ecco poi Castel Guelfo (-22) e Dozza (-8). Per quanto riguarda invece la Vallata del Santerno, detto dell’eccezione Fontanelice, il quadro è piuttosto omogeneo, ma in negativo: -8 a Casalfiumanese; -9 a Borgo Tossignano; -3 a Castel del Rio.

Per quanto riguarda i settori, nel circondario vanno male industria e servizi, che chiudono il 2023 rispettivamente a -103 e a -163 nel giro di un anno. Detto del commercio (-95), faticano, sempre a livello dei dieci comuni, anche il comparto costruzioni (-62) e quello manifatturiero (-41). Cali più leggeri per il settore agricolo (-35); alloggi e ristorazione (-25); trasporti (-18); e attività immobiliari (-12). Tengono invece le attività professionali (+3 su un totale di 437 realtà attive) e il comparto credito e assicurazioni (+5). Completano il quadro le imprese ‘non classificate’: sono 252 a fine 2023 (ma nessuna delle quali risulta attiva), con 158 nuove iscrizioni e 25 cessazioni di attività.