Spassatempo Baby, ludoteca protagonista

Sono in arrivo tante nuove attività negli accoglienti locali della ludoteca comunale Spassatempo, dove da alcune settimane ha aperto i battenti il centro “Spassatempo Baby”, "una nuova opportunità – sottolinea l’assessora Giulia Naldi – con la quale l’Amministrazione vuole dare continuità al progetto rivolto alle mamme in gravidanza, ai bambini 0-3 anni e ai loro genitori, che negli anni scorsi era stato accolto all’interno della Casa della Salute". Oltre ad avere la possibilità di conoscere altre mamme, papà, nonni e bambini e di confrontarsi con la pedagogista comunale, nel nuovo spazio si potrà partecipare a percorsi di sostegno alla genitorialità e attività pensate specificamente per i primi mesi di vita del bambino/a. La ludoteca di via Caduti di Cefalonia 256, che nei pomeriggi dal lunedì al giovedì già ospita il gioco libero per bambini 0-11 anni (ore 16-19) e il martedì e giovedì (ore 17-18) anche i laboratori per la fascia 0-6 anni organizzati da Solco Civitas e Solco Prossimo, è aperta dunque per la prima volta nelle mattine del martedì e giovedì (ore 9-12) per accogliere le mamme in gravidanza, i bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori e anche in altre mattine per progetti specifici.