"Spazi per eventi?. Qui non mancano"

"Ci sono stati dei miglioramenti nel paese negli ultimi anni, se già prima si stava bene ora si sta ancora meglio". Queste le parole cariche di ottimismo di Bianca Bellini, residente di Casalfiumanese. "La piazza è stata restaurata ed è ancora più bella – sottolinea la Bellini –, inoltre è stata sistemata anche la casa delle associazioni "Casa Michele", il che è fantastico, perché rappresenta un riferimento per tutte le associazioni. E anche la sala polivalente rappresenta un punto di svolta per la vita qui, è un ulteriore luogo in cui fare eventi e rappresentazioni teatrali. Insomma, sono davvero felice di questa realtà" conclude.