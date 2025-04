Spazio ai turisti, cambia la viabilità

Dozza strizza l’occhio al turismo anche con un’ordinanza di disciplina della circolazione stradale nel centro storico del borgo. Una misura in vigore da oggi fino al 15 ottobre. Lo scopo è quello di dare continuità alla crescente attrattività turistica del paese dei muri dipinti e per garantire alle attività la massima dinamicità nell’accoglienza. Un elemento funzionale anche allo sviluppo ed alla realizzazione del calendario di eventi culturali e turistici in programma nei prossimi mesi. Spazio, quindi, all’istituzione di senso unico alternato di marcia sulla piazza Rocca, da via XX Settembre a Vicolo Campeggi, con precedenza a chi esce dal borgo.

Ztl in arrivo il venerdì dalle 18 alle 24 e in tutte le giornate prefestive, sabato compreso, dalle 12.30 alle 24. Area pedonale urbana nel borgo nelle seguenti vie: XX Settembre, Della Pace, De Amicis, Campeggi e nelle piazze Rocca, Zotti e Carducci (escluso i soli residenti muniti di permesso con autorimessa nelle vie interessate dal provvedimento, ndr) tutti i giorni festivi dalle 12.30 alle 21. Divieto di transito e di sosta con rimozione in via della Pace, ad esclusione di chi deve accedere all’autorimessa al civico 9, entrando da via De Amicis. Infine, ecco l’estensione dell’orario di sosta nei parcheggi riservati ai residenti muniti di contrassegno nel vialetto alberato della via Calanco, piazza Andrea Costa e via Casette Molino il sabato e i prefestivi (12.30-24) e i festivi (12.30 alle 21).