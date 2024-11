Spazio al Banco d’assaggio. I vini della Romagna protagonisti al Baccanale

In alto i calici. Il Baccanale si chiude, come da tradizione, con il fine settimana dedicato alle eccellenze vinicole e olivicole del territorio. L’appuntamento con il ‘Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’Imolese’ è per domani (dalle 18 alle 23), sabato (18-23) e domenica (16-22) in Autodromo.

Per festeggiare la XXX edizione, nel padiglione 2 la manifestazione si arricchisce con i vini di tutta le aree della Romagna in quattro banchi collettivi: ‘Albana buona da matti! - Albana primo bianco Docg, regina della Romagna’; ‘Novebolle Lounge, Spumeggiante Romagna’; ‘Rocche di Romagna, Il Sangiovese Doc si tinge di territorio’; ‘Trebbiano… perché no! - Trebbiano, la tradizione che si rinnova ed emoziona’. Nel padiglione 1 confermata invece l’eccellenza dei vini del territorio, con oltre cento etichette presentate da 17 cantine dell’area imolese. E cioè: Cantina Branchini – Dozza; Assirelli ‘Cantina da Vittorio’ – Dozza; Cà Bruciata – Imola; Cantina dei Colli Romagnoli – Imola; Cantina Tampieri Marco – Dozza; Casa Vinicola Poletti – Imola; Fattoria Monticino Rosso – Imola; Fondo Ca’ Vecja – Imola; Franchini – Imola; Terre di Macerato – Casalfiumanese; Merlotta – Imola; Palazzo di Varignana – Castel San Pietro Terme; Palazzona di Maggio - Ozzano dell’Emilia; Premiata Cantina Poderi delle Rocche – Imola; Tramosasso soc. Agr. Foschi - Borgo Tossignano; Tenuta Franzona – Imola; Vini Giovannini – Imola.

Spazio ai seguaci di Bacco, dunque. Ma anche agli amanti dell’oro verde con l’edizione numero XIV di Olimola. Per rimarcare l’attenzione del territorio a questa importante filiera, in programa presentazioni e degustazioni guidate, in collaborazione con Rete olio extravergine felsineo, Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari (Università di Bologna), Cnr-Ibe: Istituto per la bioeconomia. Degustazioni a cura dell’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme.

Le aziende olivicole presenti: Bonazza – San Lazzaro di Savena; Cab – Brisighella; Casa Vinicola Poletti – Imola; Franchini – Imola; Frantoio Valsenterno – Imola; Palazzo di Varignana – Castel San Pietro Terme; Podere Pratale – Borgo Tossignano.

La terrazza dell’Autodromo ospiterà le proposte gastronomiche (a pagamento), e sarà animata da concerti nel corso di tutto il fine settimana. Domani, alle 20, si esibirà il duo Two Souls, con Alessandra Abbondanza alla voce ed Enrico Pelliconi al pianoforte. Sabato, al medesimo orario, sarà la volta del Trio d’archi Mariquita, che presenta colpi d’arco, un viaggio dalla musica classica al pop. Domenica, alle ore 18.30, il virtuoso fisarmonicista Bardh Jakova intratterrà il pubblico con il suo ricco e sorprendente repertorio.

Ingresso 20 euro, ridotto 18 euro per i gruppi superiori a 30 ingressi paganti e per i soci delle associazioni Slow Food, Associazione Italiana Sommelier, Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers e Voluptates. Sono compresi nel prezzo del biglietto: nove ticket degustazione da utilizzare per le proposte dalle cantine del territorio imolese; quattro degustazioni, una per ogni banco collettivo di Romagna Albana, Romagna Sangiovese, Romagna Trebbiano e Romagna Nove Bolle delle varie zone della Romagna; una degustazione alimentare al banco dell’istituto alberghiero Artusi di Riolo Terme; calice e sacca. La biglietteria è attiva fino a 30 minuti prima della chiusura; è prevista la chiusura anticipata in caso di affluenza superiore alla capienza dei locali.