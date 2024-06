Spazio al Suzuki bike day. Assaggio di Tour de France tra colline e Autodromo

Un assaggio di Tour de France. In attesa della della carovana gialla, che passerà in città domenica 30 giugno, l’Autodromo e le colline attorno al circuito ospiteranno domani la quarta edizione del Suzuki bike day.

L’obiettivo degli organizzatori è bissare il grande risultato dello scorso anno, quando all’evento non competitivo dedicato agli amanti delle due ruote parteciparono in 2.700. Fino a qualche giorno fa, le adesioni erano già quasi 2mila. E ci potrà iscrivere direttamente in Autodromo anche oggi (dalle 17 alle 19) e domani stesso (dalle 7.30 alle 8.30). La partecipazione all’evento consentirà di sostenere la Fondazione Dynamo Camp, che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle.

Un tracciato emozionante ricco di salite sfidanti e paesaggi mozzafiato, quello messo a punto per Suzuki da Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo, presidente dell’Apt Emilia Romagna. Un percorso che ricalcherà appunto buona parte della seconda tappa tutta italiana del prossimo Tour de France. La partenza è in programma dalle 8.30 alle 9 dall’Enzo e Dino Ferrari, con termine previsto alle 12.30. I partecipanti completeranno l’anello di 28,5 km del percorso su cui si è svolto il Campionato del mondo di ciclismo su strada del 2020, con l’aggiunta di un ulteriore tratto per un totale di circa 53,5 km. Ci saranno le salite del Gallisterna e del Mazzolano, con pendenze fino al 16 per cento. Tre i punti di ristoro allestiti, dove rifocillarsi durante il giro: uno in Autodromo, uno a Brisighella e uno a Riolo Terme. Come confermato dagli organizzatori, sarà possibile partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta: mountain-bike, due ruote elettrica, a pedalata assistita, con carrellino per bimbi o animali. Si potrà pedalare al ritmo preferito, in compagnia anche quest’anno di tante importanti figure dello sport italiano. Per i più piccoli, appuntamento dalle 9.30 con il ‘Suzuki Bike day Junior’ e tante attività proposte per tutti i giovani ciclisti dai 6 ai 14 anni. E per concludere un giro in pista tutti insieme con i grandi campioni dello sport.

"Suzuki, che negli anni Cinquanta debuttò nel mondo dei trasporti proprio come costruttore di biciclette a motore, crede che la bicicletta debba essere sempre più protagonista della mobilità moderna integrata, la quale non può ormai più prescindere dai principi di fluidità e sostenibilità – spiega Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia –. È dunque naturale che Suzuki, pur non essendo direttamente coinvolta nella produzione di biciclette, si faccia promotrice di una mobilità dolce, oltre che della convivenza rispettosa tra tutti gli utenti della strada. In fondo ciclisti, automobilisti, motociclisti, altro non sono che le stesse persone che vivono le proprie passioni e utilizzano di volta in volta mezzi di trasporto diversi in funzione dei desideri e delle esigenze di uno specifico momento".