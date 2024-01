Spazio al teatro dialettale. Rassegna pronta a partire

Teatro dialettale protagonista, in versione domenicale, sul territorio casalese. Partirà il 28 gennaio dal teatro di Casalfiumanese, con inizio alle 15 e ingresso a offerta libera, la rassegna ‘Dmènga a tèater’. Una serie di sei appuntamenti realizzati con il contributo delle associazioni locali e il patrocinio, comprensivo della gratuità delle sale, del Comune. Debutto affidato a ‘La Compagnia di San Tomè’ con ‘Bar Stella e Bar Regina’ e bis in agenda, con le stesse modalità di orario e medesima location, il 4 febbraio insieme agli attori della ‘Cumpagnì d’la Parochia’ in ‘Do…Ov…’. Una settimana dopo riflettori puntati sulla Filodrammatica di Casola Canina per la rappresentazione ‘Di’ sempar yes’. Il trittico del mese di febbraio si completerà il 25 con ‘La cumpagnì dla Zercia’ in ‘Zibaldon Rumagnol’.

Il 3 marzo virata verso la sala civica di San Martino in Pedriolo con la Compagnia ‘Bruno Lanzarini’ per lo spettacolo ‘I surd par prémm…al rést par secannd’ e gran finale il 7 aprile alla sala civica di Sassoleone con il bis di ‘Di’ sempar yes’ insieme alla Filodrammatica di Casola Canina. Un ricco cartellone reso possibile grazie al lavoro, al sostegno e al contributo della sezione locale di Avis, dell’associazione culturale ‘Federica Negri’, della Pro Loco di Sassoleone, dell’Auser di Casalfiumanese, dello Sporting Valsanterno, delle Pro Loco di Casalfiumanese e San Martino in Pedriolo e delle società sportive Valsanterno 2009, Polisportiva San Martino in Pedriolo e Polisportiva Sassoleone 2015.

"Una proposta culturale che si rinnova nel tempo come importante baluardo di salvaguardia e promozione delle tradizioni della nostra terra – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli -. Una rassegna che nasce dalla consulta delle associazioni che ha saputo accomunare gli intenti di più realtà locali alimentando la loro volontà di sostenere e ideare lo stesso cartellone. Una forma di sinergia profonda che arricchisce il nostro territorio". Ma non solo. "Il teatro, in ogni sua sfaccettatura rappresenta un valore aggiunto per la capacità di favorire aggregazione e partecipazione a livello multigenerazionale – evidenzia la prima cittadina -. Pensiamo all’opportunità di intrattenimento domenicale rivolta alla collettività e al lavoro di preparazione che impegna decine e decine di volontari e appassionati arruolati tra le fila delle compagnie dialettali della zona".