Spazio di lavoro condiviso per professionisti e startup

Prenderanno il via domani, per terminare a ottobre, i lavori per realizzare il primo spazio di co-working di Poste Italiane tra città e provincia. L’edificio al civico 5 di via Tito Speri, nel cuore del centro storico, è uno dei 250 immobili di pregio scelti da Poste in tutta Italia nell’ambito del progetto Polis. L’azienda, entro la fine del 2026, è impegnata a ristrutturarli tutti per costruire uffici e ambienti di lavoro dedicati alle imprese, ai liberi professionisti e alle start-up.

L’iniziativa prevede un importante piano di riqualificazione urbana, che punta alla realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione. Si tratta di una delle due linee di intervento previste da ‘Polis – Casa dei servizi digitali’, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti per sostenere la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

"Anche grazie agli interventi realizzati a Imola, Poste Italiane offrirà in tutto il Paese una rete di co-working diffusa, digitalizzata e di facile accesso, con un totale di oltre 5mila postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione – assicurano dall’azienda –. La capillarità della rete di Poste Italiane mette a disposizione dei territori luoghi fisici dotati di connessione a banda larga e con tutti i servizi necessari: utenze, pulizia e manutenzione".

Si tratta di un’opportunità per tutti. Imprese e professionisti potranno gestire in modo flessibile la propria domanda di spazi di lavoro, i cui costi sono recentemente cresciuti a causa dell’inflazione e del caro energia. Giovani e start up potranno utilizzare gli spazi anche in modalità condivisa con costi concorrenziali per avviare nuove iniziative di business. La comunità locale che potrà fruire di uno spazio interconnesso ad una rete digitalizzata nella quale verranno animati e condivisi contenuti formativi ed informativi.

"Questo progetto mira a valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio immobiliare - commenta il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco -. Mettiamo a disposizione del sistema Paese edifici e palazzi storici situati in zone centrali delle città, per offrire spazi moderni anche in zone dove i grandi player di settore non vanno ad investire".