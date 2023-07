Spazzate, bancomat riattivato La Banca di Imola, appartenente al gruppo privato La Cassa di Ravenna, ha riattivato lo sportello Atm Bancomat della filiale di Spazzate Sassatelli danneggiata dal maltempo. Offre servizi come prelievo contanti, ricariche telefoniche e pagamenti bolli. Lavori in corso per riaprire in sicurezza.