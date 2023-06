Spazzate Sassatelli Il Comune incontra le famiglie alluvionate "Sostegno alla ripresa"

Organizzazione di un’assemblea pubblica e attivazione di uno sportello dedicato. Terminata la fase più acuta dell’emergenza. Queste le due modalità adottate dal Comune per cercare di aiutare la ripartenza della popolazione colpita dall’alluvione di maggio.

Come? Attraverso la presentazione e l’approfondimento dei due importanti provvedimenti varati nei giorni scorsi dalla Regione: contributo di autonoma sistemazione (da 400 a 900 euro al mese a secondo dei componenti del nucleo familiare) e sulla domanda di primo sostegno (5mila euro) dai danni.

Domani alle 10, nella parrocchia di Spazzate Sassatelli (via Cardinala 7A), il primo summit aperto ai cittadini (non solo quelli della frazione). Interverranno Daniela Spadoni, assessora al Welfare, Sergio Maccagnani, direttore del Circondario, e Tamara Monducci, dell’area Gestione e sviluppo del territorio del Comune. Al termine della riunione, saranno disponibili i moduli per la presentazione delle due domande.

Da lunedì 12, poi, il Comune aprirà nella propria sede al civico 2 di via Cogne uno sportello informativo e di assistenza dedicato, per la compilazione delle richieste. Lo sportello rimarrà aperto fino a giovedì 29 nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e di giovedì dalle 14 alle 18. Bisogna fissare un appuntamento il 331 73 18 601, numero attivato per l’occasione.

"Prosegue l’impegno senza sosta del Comune per assistere e accompagnare la popolazione colpita – commenta il sindaco Marco Panieri –. Mentre continua il costante presidio del territorio e lo svolgimento di manutenzioni, interventi di messa in sicurezza e sopralluoghi con la Regione, la Protezione Civile e i tecnici, supportiamo la popolazione nella ripartenza e nella ricostruzione con energie interne al nostro ente, che ancora una volta saranno a disposizione del pubblico in una fase che non ha precedenti e che necessita di tutta la nostra attenzione".

Le modalità con le quali sostenere, in questa prima fase, i cittadini colpiti dall’alluvione attraverso il contributo di autonoma sistemazione (Cas) e un primo contributo per l’immediato sostegno sono state annunciate nei giorni scorsi dalla Regione.

Per quanto riguarda Imola, in entrambe i casi la domanda può essere consegnata a mano o spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio protocollo del Comune (piazza Matteotti, 23), accessibile alle persone disabili, che effettua i seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche 14.30-17 (telefono 0542 602279) o inviata via posta elettronica certificata a [email protected]

I moduli per le richieste sia del contributo di autonoma sistemazione sia di un primo contributo alle famiglie per l’immediato sostegno sono pubblicati sul sito del Comune.