Specialità regionali a Medicina: Food Truck Festival con concerti & DJ Set

Torna l’evento Food Truck Festival nel centro storico di Medicina. Un weekend ricco di appuntamenti nella sesta edizione del Food Truck Festival che torna per le strade del centro storico di Medicina dal 13 al 15 ottobre. L’evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Commercianti di Medicina e Iscom Group arriva in via Libertà e Piazza Garibaldi con i "furgoni itineranti" portando le specialità tipiche di ogni regione. Il Festival prenderà il via venerdì 13 ottobre dalle ore 18 fino a mezzanotte, sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle 11 alle 15 e dalle 17.30 alle 24. In questa edizione ci saranno tante novità: cucina su ruote, concerti & DJ Set, spettacoli, negozi aperti per tutta la città, artisti di strada e buskers, animazioni e attrazioni per bambini e tanto altro.

Ogni furgoncino proporrà una varietà di prelibatezze per andare incontro alle esigenze di ogni palato. Una combinazione di sapori tra piatti gourmet e ricette della tradizione, con un ricco menù davvero imperdibile. Inoltre, non mancheranno i concerti dal vivo nel palco di Piazza Garibaldi. Venerdì si potrà ballare con dj Set retro e la musica degli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Sabato invece Elena Giardina Quintet proporrà un repertorio di contaminazione jazz e nu-soul. Nella serata conclusiva di domenica, chiuderà il festival il gruppo Palco Numero Cinque con un viaggio nella musica italiana d’autore.

"Un’occasione per favorire l’aggregazione e la socializzazione dei cittadini medicinese e non solo. Uno dei tanti eventi con cui l’Amministrazione intende sostenere il settore della ristorazione e delle attività produttive con la finalità di rendere vivace e attrattivo il centro storico" ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Donatella Gherardi.

z.p.