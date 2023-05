Speranza dalla Vallata Casalfiumanese riapre la via Valsellustra Lavori a Carseggio

Prosegue il lavoro del Centro di coordinamento sovracomunale di Protezione Civile per l’intera vallata del Santerno allestito nelle sale del municipio di Borgo Tossignano. Consueto doppio vertice giornaliero con qualche buona notizia in arrivo. In primis, però, i quattro sindaci del territorio hanno rivolto un appello agli utenti. Un invito che viaggia di pari passo con l’ordinanza di chiusura della Ciclovia del Santerno nel tratto che va da Casalfiumanese a Castel del Rio. "Confidiamo nel buon senso delle persone e, in particolar modo, in quello di ciclisti e cicloamatori provenienti dalle zone limitrofe – spiegano i primi cittadini di Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese e Castel del Rio –. Abbiamo diramato l’elenco delle strade chiuse per frane e smottamenti, delimitate da transenne e contrassegnate da specifica cartellonistica con tanto di presidi delle forze dell’ordine, per scongiurare l’aumento delle frequentazioni in questo fine settimana di bel tempo".

Ma c’è ancora qualche avventuriero sulle due ruote a pedali recidivo. "Lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica ma abbiamo bisogno di un forte spirito di responsabilità e collaborazione da parte di tutti – continuano –. Vi chiediamo di evitare tassativamente gite o giri in bicicletta sulle strade interessate dalle criticità".

Sul fronte ricognitivo la nota più lieta arriva da Casalfiumanese con la riapertura, dopo la completa pulizia, del tratto di pertinenza di via Valsellustra. Proseguono poi i lavori nel guado del Santerno per i collegamenti con la frazione di Carseggio e restano chiuse le vie Maddalena, Croara e la provinciale SP34 ‘Gesso’. A Borgo Tossignano sono iniziati ieri i lavori per la riapertura della vecchia sede stradale in via Siepi di San Giovanni per ripristinare il collegamento telefonico e dare la possibilità ad Enel di collocare un generatore di emergenza per portare energia elettrica alle famiglie sprovviste. Continua lo stop al traffico sulle vie Monte Battaglia, Siepi di Campiuno, Campiuno, Siepi di San Giovanni e Morine. A Castel del Rio off limits le vie Peschiere, Montefune e Sesdetto. Completati diversi sopralluoghi a Fontanelice nelle vie Casolana, Posseggio e Casamento. Rilevate frane da attenzionare in zona Casolana vecchia e in località Posseggio in un punto più a valle rispetto a quello già noto. Partiti, in somma urgenza, alcuni lavori in via Torre di Fornione. La Provinciale SP33 ‘Casolana’ è chiusa e solo i residenti possono transitare prima o dopo la zona ostruita dalla massa di terra.

red. cro.