Sperona i carabinieri per fuggire, finisce in carcere

La folle corsa ha preso la via del carcere. E’ finito dietro le sbarre il 33enne che l’altro giorno – come raccontato dal Carlino – ha forzato un posto di blocco dei carabinieri speronando un’auto ferendo un militare ed è fuggito a tutta velocità per le strade di Imola. L’inseguimento era andato in scena nella giornata di martedì, quando una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri ha incrociato il ragazzo, già ampiamente noto alle forze dell’ordine, alla guida di un’auto. Sapendo che all’uomo era stata ritirata la patente, i militari del’Arma hanno subito tentato di fermarlo.

Ma quando uno dei due carabinieri è uscito dalla gazzella per chiedere i documenti la situazione è precipitata in un attimo. Il 33enne straniero alla guida ha premuto a fondo l’acceleratore speronando per ben due volte la gazzella dei carabinieri per poi fuggire a tutta velocità. Durante il trambusto, il militare alla guida è rimasto ferito, e dopo le medicazioni gli è stata diagnosticata una prognosi di 45 giorni.

Nel frattempo però è iniziata la folel corsa del fuggitivo. Prima per le strade del centro e della prima periferia, poi lungo via goccianello, dove però ha trovato una pattuglia pronta a sbarrargli la strada. A quel punto, il 33enne, è stato portato in caserma, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per guida senza la patente. Ieri è arrivato il giudizio in direttissima con la convalida dell’arresto e l’applicazine della misura cautelare in carcere. Si va verso il processo che si dovrebbe tenere a marzo.

