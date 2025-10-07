Spese tecniche e perizie. Lavori post alluvione, c’è il bando integrativo: "Un aiuto per le famiglie"

Dopo l’approvazione in Giunta della destinazione di oltre 90mila euro del Fondo di comunità metropolitano, parte l’iter per un ulteriore sostegno ai cittadini colpiti dalle alluvioni e frane del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Da questa settimana è infatti possibile presentare domanda per ottenere il contributo straordinario del Circondario, pensato per ristorare le spese tecniche e di perizia non interamente coperte dai fondi commissariali.

Si tratta del passo operativo successivo alla delibera con cui la Giunta di via Boccaccio aveva deciso di destinare le risorse del Fondo di comunità per integrare i ristori ai nuclei familiari danneggiati. Già allora era emerso, dall’analisi delle pratiche presentate sulla piattaforma regionale Sfinge Alluvione 2023, che molti cittadini avevano ricevuto importi inferiori rispetto alle spese effettivamente sostenute per perizie e progettazioni.

Ora il bando mette a disposizione oltre 90mila euro a favore dei residenti nei dieci comuni del circondario proprietari di immobili o terreni danneggiati che abbiano già ottenuto il decreto di riconoscimento del contributo commissariale. Gli importi previsti arrivano fino a 3mila euro per spese tecniche e 500 euro per perizie asseverate, cumulabili fino a un massimo di 3.500 euro complessivi per ciascun richiedente. Il termine ultimo per la presentazione è la mezzanotte del 14 dicembre.

Le richieste saranno valutate in ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento dei fondi. Gli elenchi degli ammessi e non ammessi saranno pubblicati online, mentre i pagamenti avverranno con accredito bancario in due finestre, entro il 30 ottobre e il 30 dicembre.

"Il Circondario esce con questo bando integrativo rispetto alle risorse commissariali grazie al Fondo di comunità metropolitano che ha raccolto le donazioni di tante aziende e cittadini della nostra provincia – commenta Matteo Montanari, sindaco di Medicina e delegato alla Ricostruzione post alluvione per l’ente di via Boccaccio –. Abbiamo sempre evidenziato che il costo delle spese tecniche, specie in Appennino dove gli interventi sono più complessi, rischiava di essere superiore rispetto alle cifre stanziate. Con queste risorse è nostra intenzione supportare le famiglie che hanno sostenuto spese importanti per perizie e progettazione e che sono ancora esposte economicamente".

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Circondario. Per ulteriori chiarimenti o assistenza nella compilazione, è possibile rivolgersi al Servizio Ricostruzione Alluvione (via Boccaccio 27, Imola – 3° piano), scrivere a ricostruzione@nuovocircondarioimolese.it o contattare Loris Scarpelli al numero 0542 603263.