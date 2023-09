Spettacoli e solidarietà Concerto al Santa Maria per il coro del Grillo d’oro

Tornano i ragazzi del coro ‘Il Grillo d’oro’ con la voglia di regalare ancora una volta emozioni gioiose nella inusuale palcoscenico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta.

L’appuntamento è per domani alle 17.45, nell’atrio centrale, quando i ragazzi porteranno alcune delle canzoni dello spettacolo ‘Dottore mi fai un coro?’, messo in scena nel marzo scorso al teatro comunale dell’Osservanza.

In quell’occasione, il ricavato dello spettacolo, 3mila euro, è stato donato al reparto di Pediatria e Nido dell’Ausl e ha garantito l’avanzamento software di tre importanti attrezzature elettromedicali che oggi permettono il rilevamento di tutti i parametri vitali dei piccoli pazienti con l’applicazione di un solo elettrodo.

"Siamo veramente grati ai ragazzi del coro e alla presidente Bendandi per questa importante donazione che migliora sia la qualità delle prestazioni che il comfort per i nostri pazienti e che ha anche un forte valore simbolico perché scaturisce da questa bellissima iniziativa artistica e ludica dei bambini e dei ragazzi del coro – spiega Laura Serra, direttrice dell’unità operativa Pediatria e Nido dell’Ausl (nella foto in alto) -. Vedere esibire questi ragazzi è qualcosa di speciale ed entusiasmante e l’idea di rendere l’ospedale un ambiente che accoglie anche arte, divertimento e solidarietà ci piace moltissimo".

"Siamo molto contenti ed emozionati per questa iniziativa che abbiamo scelto di abbracciare per far sperimentare ai nostri bimbi e ragazzi l’utilità della musica e del canto nel tendere la mano a realtà importanti del territorio imolese, in particolare per i loro amici, coetanei o compagni di scuola che possono avere bisogno delle cure della pediatria dell’ospedale di Imola – aggiunge Barbara Bendandi presidente dell’associazione ‘Il Grillo d’Oro’ –. Il coro nasce con l’intento di promuovere il canto e la musica per l’infanzia, sulle orme della scuola del Piccolo coro dell’Antoniano di Bologna, e bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. Il nostro obiettivo è far sperimentare ai bambini la gioia del canto e soprattutto la valenza educativa del canto corale che, a differenza del canto da solista, abitua all’accoglienza, all’ascolto, alla condivisione. La musica e un coro possono sicuramente essere un ottimo modo per rappresentare la nostra città e quello in cui crediamo".