Spettacolo di burattini in piazza. E, dopo lo show, arriva la befana

Fontanelice si prepara a salutare le feste natalizie con l’arrivo della Befana. La sera del 6 gennaio, a partire dalle 20.30, l’Archivio Mengoni di Piazza Roma si trasformerà nel palco ideale per il tradizionale spettacolo dei burattini. Protagonista la rappresentazione dal titolo ‘Attenti al bebè’, targata compagnia teatrale Officine Duende, con la consolidata coppia composta da Emanuela Petralli e Sandra Pagliarini che darà vita alle esilaranti gag portate in scena dalle mitiche marionette. Al termine dello show, attorno alle 21.45, grandi e piccini chiamati a raccolta con il naso all’insù nel cuore della piazza per ammirare l’arrivo sulla scopa della Befana.